KRILA MUŽA KAO ZMIJA NOGE! SAD GA JE NATAŠA NINKOVIĆ POKAZALA: Uživaju na odmoru, a tu je i jedna osoba koja je sve raznežila

Jedna od naših najlepših glumica Nataša Ninković udata je za 10 godina starijeg supruga Nenada Šarenca. Nataša se sa 25 godina udala za Nenada, sa kojim je dobila dva sina, Matiju i Luku.

foto: Damir Dervišagić

Iako ne voli da priča o svom privatnom životu, u jednom od retkih intervjua koji je dala, priznala je da joj je brak pomogao da sazri.

- Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake. Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti - rekla je glumica ranije.

foto: Vladimir Šporčić

U skladnom braku su duže od dve decenije, a u javnosti se retko kada pojavljuju zajedno, tako da supruga Nataše Ninković retko kad imamo priliku da vidimo.

A u javnosti se često čuje pošalica, kako "Lepa glumica muža krije kao zmija noge". Glumica je praznike iskoristila da uživa u Milanu, sa svojom porodicom, a svoje pratioce redovno obaveštava o svemu.

Ona je pratiocima na Instagramu otkrila da se divno provela u restoranu snimivši tom prilikom atmosferu u kojoj je uživala njena porodica (suprug i sin - čije je prisusrtvo raznežilo sve).

foto: Printscreen/Instagram

Glumica ne krije da joj je bilo teško kada su njeni sinovi Luka i Matija rešili da grade budućnost i obrazuju se van Srbije, ali da se sada polako navikava na to.

- Pripremala sam se dve godine za to kod psihologa, sada mi je lakše jer Matija pravi godinu dana pauze od života u Americi, pa je ponovo s nama kod kuće. Kada je prvi put otišao, nisam mnogo ulazila u njegovu sobu jer mi je bilo teško - istakla je glumica te dodala da mnoge nedoumice rešava uz pomoć psihologa:

foto: Printscreen/Instagram

- Volim da idem kod psihologa, inače sam od onih majki da čim osetim da nešto možda nije dobro odmah dižem alarm. Da li da idemo zajedno ili pojedinačno, sve odmah stavljam na kant i odmah to raščistim. Nisam ni ja uvek spremna za raščišćavanje, pa sačekam malo, pitam ih jeste li za to ili ne, pa ako nisu, onda odem u njihovo ime i pitam koji bi potez trebalo da napravim. Možda to i nije uvek najbolje rešenje, ali ja to tako volim i smatram da je najbolje da pitam. Znam da sebi napravim ugođaj.

foto: Printscreen/Instagram

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:32 JEDNA SCENA ĆE OSTATI UREZANA U SEĆANJU! Nataša Ninković o Nebojši Glogovcu: Imala sam frku od njegovog mišljenja, bio je SUROV