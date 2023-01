OCA PRONAŠLA MRTVOG, SIN JOJ SE UBIO, UPALA U KANDŽE DROGE I IMALA VIŠE MUŽEVA: Preminulu ćerku Elvisa Prislija život je šibao

Lisa Meri Prisli (54), jedina ćerka Elvisa Prislija, umrla je u 54. godini posle srčanog zastoja koji je doživela, a život je uopšte nije mazio.

Rođena je tačno devet meseci nakon osmominutne ceremonije u Las Vegasu na kojoj se njen slavni otac oženio 22-godišnjom Prisilom. Voljena ćerka Elvisa Prislija imala je sve što je želela. Kralj rokenrola je razmazio jedinicu, obasuo je poklonima (mala Liza je dobila bunde od nerca i dijamantski nakit), dozvolio joj da učestvuje na zabavama koje su trajale do jutra.

foto: Profimedia

Godine 1972. Elvis i Prisila su se rastali. Lisa se preselila da živi sa svojom majkom u Los Anđelesu, ali je mnogo vremena provodila sa ocem u Grejslendu. U intervjuu za Njujork tajms, rekla je tada: "Moja prva prava sećanja potiču iz vremena kada sam provodila vreme sa svojim tatom u Grejslendu – ovo mesto mi se činilo magično. Bilo je jako zabavno biti tamo jer tata nije poštovao planove, rasporede ili pravila. Dopalo mi se. Žene su dolazile i odlazile, videla sam stvari koje nisam smela".

Imala je devet godina kada je pronašla telo svog oca u kupatilu, a onda se njeno bezbrižno detinjstvo završilo.

Naslednica zavisnosti

Nakon smrti njenog oca, Lisa Mari je počela da izaziva sve više problema. Pila je alkohol, drogirala se. Završila je u internatu, gde je - kako je kasnije rekla - mogla da se "drogira koliko hoće". Upala je u niz koji je trajao tri godine.

foto: Profimedia

Zavisnost nije mogla da sakrije od majke. U intervjuu za Plejboj, Lisa se tada prisetila: "Kada majka više nije mogla da me izdrži jer nisam spavala 72 sata zbog kokaina, odvela me je u sajentološki centar. Tamo sam počela da radim sa narkomanima i naučila o odgovornosti."

Lisa Mari je uspela da se izvuče iz zavisnosti, kako je naglašavala: "zahvaljujući odlučnosti svoje majke i pomoći sajentološke crkve". Pomogao joj je i muzičar Deni Kio, za koga se udala u oktobru 1988.

Sedam meseci nakon ceremonije, na svet se pojavila njihova ćerka Danijel Rajli (danas poznata glumica), a u oktobru 1993. rođen je sin Bendžamin Storm.

Brak Lize Mari i Denija trajao je šest godina. Razveli su se 6. maja 1994, a 12 dana kasnije ćerka Elvisa Prislija se ponovo venčala.

foto: Jon Kopaloff / AFP / Profimedia

Iznenađujuća venčanja, glasni razvodi

Kada su mediji 18. maja 1994. objavili da je Lisa Mari udata za Majkla Džeksona, svi su bili iznenađeni. Prisila Prisli je tvrdila da je kralj popa, koji se borio protiv optužbi za seksualno uznemiravanje i sumnji u pedofiliju, koristio ćerku kralja rokenrola da popravi svoj okaljani imidž.

"Verovala sam da nije učinio ništa loše, da je pogrešno optužen i da, počela sam da se zaljubljujem u njega. Htela sam da ga spasem. Osećala sam da mogu to da uradim“, objasnila je tada Lisa Mari. Čak se pojavila i u muzičkom spotu za Majklovu pesmu "You are not alone".

U januaru 1996. Prisli je podnela zahtev za razvod, navodeći kao razlog nepomirljive razlike. Skoro četvrt veka kasnije, u dokumentarcu "Leaving Neverland", batler Majkla Džeksona je ispričao: "Lisa i Majkl su imali čudnu vezu. Nikada ih nisam video da imaju bilo kakvu pravu romantičnu interakciju. Bili su više kao prijatelji nego ljubavnici, nije bilo mnogo hemije između njih."

foto: Profimedia

Nakon razvoda od Džeksona, u životu Lise Mari pojavio se šest godina mlađi muzičar Džon Ozajca. Par se čak i verio, ali do venčanja nije došlo. U februaru 2000. Prisli je upoznala Nikolasa Kejdža i on je postao njen treći muž. Venčali su se 10. avgusta 2002. godine, a 25. novembra glumac je podneo zahtev za razvod. U intervjuu sa Barbarom Volters, on je objasnio: "Naš brak je delovao logično, oboje smo poticali iz poznatih umetničkih porodica. Međutim, često se dešava da susret dve jake ličnosti ne vodi u održavanju veze. Ponekad se kajem što sam podneo tužbu. Nažalost, sada nećemo moći da sačuvamo prijateljsku vezu.“ Razvod je objavljen 16. maja 2004. Ako je verovati medijima, Kejdž je bio oženjen iz ljubavi ne prema Lisi, već prema Elvisovom poslu.

Rat sa mužem za ćerke i novac

U januaru 2006. Lisa Mari Prisli je četvrti put, a kako je uverila - poslednji put, stala na svadbeni tepih. Njen izabranik bio je muzičar Majkl Lokvud. Imala je 100 miliona dolara imovine, on - tri hiljade. Ceremonija je održana u Kjotu, mladoženjin kum je bio... Deni Kju. Dve godine kasnije, u 40. godini, Prisli je rodila blizance - Finlija i Harper. U intervjuima je ponavljala da je "ludo srećna".

foto: Profimedia

Javnost je saznala da četvrti brak Lise Mari Prisli ne može da opstane, početkom 2017. Tada je otkriveno da se zvezda razvodi od supruga zbog optužbi za seksualno uznemiravanje i pedofiliju. U februaru je otkriveno da su "neprikladne" fotografije i video snimci na Lokvudovom računaru. Materijali su takođe sadržali portrete Harpera i Finlija. Odjeci skandala tek su utihnuli kada se saznalo da je Lisa Mari Prisli posle rođenja blizanaca ponovo pala u zavisnost. Ovog puta od opioidnih lekova protiv bolova pomešanim sa velikim količinama kokaina.

„Oporavljala sam se u bolnici kada mi je lekar prepisao opioide protiv bolova. Jedan recept je bio dovoljan da osetim potrebu da nastavim da ih uzimam “, rekla je ona u programu Todej.

O Harperu i Finliju se brinulo kalifornijsko odeljenje za decu i porodicu, a potom o unucima brinula Prisila Prisli.

foto: profimedia

Lisa Mari je, po savetu svoje prijateljice, pevačice Pink, otišla na terapiju i vratila starateljstvo nad ćerkama. Takođe se borila protiv Lokvuda, koji je tražio poništenje starateljstva. Čovek je tvrdio da je "bio primoran da potpiše dokument" i tražio 40.000 mesečno za „izdržavanje“ zbog lošeg materijalnog stanja i nadoknade sudskih troškova.

Bitka je završena u avgustu 2018. Sud je stao na stranu Lise Mari, koja se tada borila sa finansijskim problemima. Oko 100 miliona dolara od njene imovine je ostalo 14 hiljada. Prisli je za ovo stanje okrivila svog bivšeg menadžera Berija Sigela, advokate i sajentološku crkvu, koju je napustila sa svojom majkom 2016. godine.

Ona želi da održi obećanje koje je dala svom preminulom sinu

Kada se činilo da se sve najgore već dogodilo Lisi Mari, njen sin jedinac je izvršio samoubistvo. 12. jula 2020, Bendžamin Keou pucao je u sebe u kući u Kalabasasu. Istražitelji su otkrili da je 27-godišnjak stavio pištolj u usta i povukao obarač. Mediji su spekulisali da je unuk Elvisa Prislija bio zavisnik od alkohola i droge i da je navodno prestao da se bavi dilovanjem nekoliko nedelja ranije.

foto: profimedia

Tri meseca Lisa Mari nije komentarisala samoubistvo svog sina. Tišina je prekinuta na Bendžaminov 28. rođendan. Ona je 21. oktobra na društvenim mrežama podelila objavu u kojoj se oprostila od Bena.

"Molim te, sačekaj me, ljubavi moja, i drži me za ruku dok ja ostanem ovde da dalje štitim i odgajam tvoje male sestre i budi tu za Rajli. Znam da bi ti se ovo svidelo ", napisala je ona. Kasnije u jednom od intervjua priznala je: "Prolazak kroz ovu groznu tugu, koja je apsolutno uništila i razbila moje srce i dušu skoro do nule, potpuno me je progutala."

Lisa Mari Prisli ispunjava obećanje koje je dala svom preminulom sinu. Takođe radi na sećanjima. Prema izvorima lista "Metro", Elvisova ćerka je potpisala ugovor sa Galleri Books-om, a njen honorar iznosi četiri miliona dolara.

(Kurir.rs/Najžena)

Bonus video:

00:33 Komemoracija Dejanu Tiagu Stankoviću