RAZVODI SE SLAVNI PAR POSLE 22 GODINE: Javno se SVAĐALA s njegovim bratom, OPTUŽIO JE da je kriva za tok njegove karijere!

Zvezda nekadašnjeg benda Oejzis (Oasis), Noel Galager, razvodi se od supruge Sare Mekdonald nakon 12 godina braka. 55-godišnji muzičar i 51-godišnja muzička publicistkinja imaju dvojicu sinova. Upoznali su se 2000. godine, a venčali 2011. Sada se on navodno već iselio iz njihove porodične kuće u Hempširu i živi u Londonu, a sinovi Donovan (15) i Soni (12) i dalje su im prioritet. Galager ima i stariju ćerku Anais (22) s bivšom suprugom, Meg Metjus.

"Noel Galager i Sara Mekdoland potvrdili su da se razvode. Noel i Sara zajedno će se nastaviti da brinu o svojoj deci, koja su njihov prioritet. Mole medije da poštuju privatnost njih i njihove porodice u ovom trenutku", rekao je portparol u zvaničnom saopštenju za javnost.

"To je prava šteta, ali pokušavaju to civilizovano da odrade. Noel se iselio, ali Sara će se možda preseliti nazad u London. Neprestano rade na svemu kako bi bilo što manje problema oko toga", rekao je izvor za The Sun.

Zanimljivo je i da se Noelov brat Lijam nije slagao sa Sarom i da su u prošlosti imali nekoliko sukoba u javnosti. Čak je nagovestio i da se ponovo okupljanje Oejzisa neće dogoditi baš zbog Sare.

Jedan obožavatelj je 2020. pitao Lijama na Tviteru: "Znaš li zašto Noel toliko mrzi ideju o ponovnom okupljanju Oejzisa", a ovaj mu je odgovorio: "Već sam ti rekao da je on spreman na to, ali znaš-već-ko mu to neće dozvoliti jer ona ne voli Oejzisovu muziku."

