"DUBOKO GRLO" SAM SNIMALA S PIŠTOLJEM UPERENIM U GLAVU: Slavnu glumicu muž ZLOSTAVLJAO, završila na TRANSPLATACIJI i umrla U BEDI

Glumica Linda Lavlejs planetarno je postala poznata kada se 1972. godine pojavila u jednom od najpoznatijih filmova za odrasle svih vremena, "Duboko grlo".

U "Dubokom grlu" glavni lik je žena koja shvata da joj se receptori za seksualni užitak nalaze u grlu, što je Lindu tada učinilo ikonom seksualne revolucije, a obožavao ju je čak i čuveni Hju Hefner.

Međutim, Lindin život bio je daleko od bajke. Njeno prezime po rođenju bilo je Boreman, a odarsla je u strogoj katoličkoj porodici u Bronksu. Od majke je često dobijala batine, a kada se sa 19 godina porodila, dete je morala da da na usvajanje.

Čim je upoznala svog prvog supruga, Čaka Trejnora, odlučila je da počne da živi s njim, samo da bi pobegla od porodice. Ali, ni to je nije usrećilo. Čak je ubrzo postao veoma nasilan. Kontrolisao ju je do te mere, da je od njega morala da traži dozvolu da ide u toalet.

Upravo je Trejnor bio osoba koja ju je uvela u svet pornografije. Linda je kasnije otkrila da ju je tukao i terao da se bavi prostitucijom. Navodno ju je pištoljem prisilio na grupni seks s petoricom muškaraca, a tvrdila je da ju je sličnim metodama terao i na snimanje njenog najpoznatijeg filma.

- Kad gledate “Duboko grlo”, zapravo gledate kako me siluju. Zločin je što se taj film uopšte prikazuje, jer sam sve vreme imala pištolj uperen u glavu - rekla je ona jednom prilikom.

Linda je u svojim memoarima opisala kako se bivši suprug ponašao prema njoj.

- Tretirao me je kao plastičnu lutku. Prodavao me je drugim muškarcima za novac. Osećala sam se kao da sam đubre. Pristajala sam da snimam scene seksa samo da me ne bi ubio. Pretio je mojoj porodici, pa sam bila u strahu i za njihove živote - piše Linda.

Međutim, kasnije se povezala s feminističkim pokretom i postala žestoka protivnica pornografije.

- Ne stidim se svoje prošlosti, niti tugujem zbog nje. Šta god da ljudi misle o meni, to nije stvarno. Kad se pogledam u ogledalo, znam šta sam sve preživela – ispričala je Linda u jednom intervjuu 1997. godine.

Sedamdesetih je imala problema s drogom, što ju je 1974. godine dovelo do hapšenja kada su je u Las Vegasu uhvatili s većom količinom kokaina.

Supruga zlostavljača napustila je 1975. godine. Udala se za Larija Marćana i povukla se iz porno industrije. Rodila mu je dvoje dece, ali se i njen drugi brak završio razvodom.

Nakon nesreće koju je doživela 1970. godine, preko transfuzije krvi zarazila se hepatitisom C, zbog čega je 1987. godine završila na transplantaciji jetre.

Iako je film “Duboko grlo” zaradio preko 600 miliona dolara, Linda je život završila u siromaštvu. Od zarade nije videla ni centa, a njen bivši suprug joj je oteo i honorar koji je iznosio, čak i za tadašnje vreme skromnih, 1.250 dolara.

Ni učešće u feminističkom pokretu nije joj donelo neku ozbiljnu zaradu.

- Imale su korist od mog imena, ali nikad mi nisu pomogle. Znam da su na račun toga zaradile novac, kao i svi ostali - rekla je ona.

Preminula je kad je imala samo 53 godine, u aprilu 2002. u saobraćajnoj nesreći nakon koje joj nije bilo spasa.

