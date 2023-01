HOĆE DA POMIRI ZAVAĐENU BRAĆU! Ubija je to što gleda između Vilijama i Harija: Gde postoji SMRT u porodici, tu je i BORBA! (VIDEO)

Džulija Semjuel, terapeutkinja i bliska prijateljica pokojne princeze Dajane, oglasila se na Instagramu gde je objavila video o porodičnim svađama, a mnogi su komentarisali da bi mogao da bude usmeren na prinčeve Vilijama i Harija ne bi li prekinuli dugogodišnje razmirice.

Džulija Semjuel je psihoterapeutkinja specijalizovana za tugovanje, bila je bliska prijateljica pokojne princeze i kuma je Vilijamovom najstarijem sinu princu Džordžu.

Takođe je bila jedna od retkih osoba, uključujući Dajanine sestre i brata, koji su pozvani da prisustvuju otkrivanju spomenika bivše princeze od Velsa u vrtovima palate Kensington u julu 2021. godine.

Najprodavanija autorka često svakog ponedeljka na svojoj Instagram stranici objavljuje snimke sa savetima.

A prošle nedelje je zanimljivo da je odlučila da objavi video o "velikim svađama" unutar porodice, samo nekoliko sati pre nego što su objavljeni Harijevi memoari "Spare".

Harijeva autobiografija "Spare" uključuje tvrdnje da je Vilijam fizički napao Harija i da je kralj svoje interese stavio iznad svojih sinova.

U memoarima se takođe vidi kako Hari izražava svoju frustraciju što je "rezerva nasledniku", svoje probleme s mentalnim zdravljem, svoj usamljeni život pre susreta sa Megan i raspad njegovih porodičnih odnosa.

A u videu gospođa Semjuel kaže: "Razmišljala sam o porodicama i o tome kako svaka porodica ima svoju priču. Svi mi imamo priču o ljubavi i gubitku, radosti i boli i da unutar svake porodice koju najviše volimo, mi najviše mrzimo i činimo najveće greške i savršena porodica ne postoji."

Gospođa Semjuel takođe kaže da "nema omiljenog deteta" ni u jednoj porodici i "nema istine" i dodaje: "Često tamo gde postoji smrt u porodici - u središtu preloma i slomljenog srca u porodicama - kada gube osobu koju vole i bore se za ograničene resurse ljubavi kako ih doživljavaju u tom trenutku.

A to može uzrokovati velike svađe. Znam po sebe da niko od nas nije imun na te svađe. Imala sam mnogo svađa oko ovih problema na što nisam nimalo ponosna."

Srećom [ove borbe] su ostale privatne jer niko od nas ne želi da oni najgori delovi nas budu razotkriveni. Ali ono o čemu sam razmišljala je da kada se u porodici guraju i vuku, može da postoji ideja da postoji jedna prava priča ili jedna istina. A to zapravo nikada nije slučaj. Ne postoji heroj ili jedno omiljeno dete. Postoji više priča i višestruke istine."

Jedan pratitelj je komentarišući video jednostavno rekao: "Princ Hari..."

Drugi je dodao: "Najbolja stvar koju ste ovde rekli. Pravovremeno i na mestu."

Otkako su memoari objavljeni prošle nedelje, tvrdi se da ni Vilijam ni kralj Čarls nisu bili u kontaktu sa Harijem.

Uprkos tvrdnjama u intervjuima za promociju knjige, Hari bi želeo da se pomiri sa kraljevskom porodicom, rekao je izvor za The Sun: "Nije bilo razgovora ili kontakta."

Zbog toga nije jasno hoće li Hari i Megan biti pozvani na kraljevo krunisanje, koje bi trebalo da se održi 6. maja.

U još jednom kontroverznom intervjuu Hari je rekao da ima dovoljno materijala za dve knjige, ali se suzdržao jer ne misli da bi mu otac i brat "ikad oprostili".

U intervjuu s Brajonijem Gordonom iz The Daily Telegrapha, Hari je rekao: "Mogle su to da budu dve knjige, da se tako izrazim."

Hari je takođe otkrio i da se brine za bratovljevu decu princa džordža, princezu Šarlot i princa Louisa.

Dodao je: 'I iako smo Vilijam i ja razgovarali o tome jednom ili dvaput, i on mi je vrlo jasno dao do znanja da njegova deca nisu moja odgovornost, još uvek osećam odgovornost znajući da je od to troje dece, barem jedno završiće kao ja, rezervni. I to boli, to me brine."

Kontroverzni memoari postali su najbrže prodavana publicistička knjiga ikad kada je njegova sveobuhvatna priča o kritici kraljevske porodice konačno objavljena ove nedelje.

