JELENA BAČIĆ ALIMPIĆ POSTALA BAKA: Spisateljica i bivša voditeljka objavila RADOSNE VESTI, ne krije sreću ZBOG PRINOVE (FOTO)

Spisateljica i nekadašnja voditeljka Jelena Bačić Alimpić objavila je na društvenim mrežama da je postala baka jedne devojčice.

Naime, njen sin Marko dobio je ćerku sa svojom izabranicom Antoninom, a srećna baka se pohvalila na društvenim mrežama.

"Postala sam baka! Hvala ti, Antonina na neopisivoj sreći! Volim vas najviše na svetu! Dobro došla, anđele bakin! Neprepričiva sreća", napisala je Bačić Alimpić na društvenim mrežama, ne krijući radost zbog prinove u porodici.

Podsetimo, sin Jelene Bačić Alimpić je na Uskrs 2021. zaprosio je svoju višegodišnju devojku, a vezu su ozvaničili brakom u septembru iste godine.

- Marko radi kao menadžer u jednoj američkoj firmi i odlično mu ide. Radujem se svakoj prilici da zajedno provodimo vreme. Moja deca nikada nisu volela da se pojavljuju u medijima. Istina, Dunji to manje smeta, ali Marko naprosto to ne želi, i ja to poštujem - rekla je jednom prilikom Jelena za medije.

Književnica inače često javno ističe koliko je zadovoljna sinovljevim izborom.

- Priznajem, u početku nepoverljiva, jer zaboga, on je "sin jedinac, mater svima..." Onda je Antonina uplovila u njegov, naš, život, i iako mi je u početku bilo teško da prihvatim da će ga neko voleti kao ja, da će neka druga žena (a nisam Edipovska majka) biti pored njega kad ja nisam, vremenom sam shvatila koliko sam blagoslovena svojom budućom snajkom, i ako Bog da, majkom mojih unuka - poručila je Jelena jednom prilikom na Instagramu kada je objavila zajedničku fotografiju sa snajom.

