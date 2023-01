NISAM SE OPIRALA DOK ME JE SILOVAO, POTPUNO SAM SE SMRZNULA: Uznemirujuća ispovest prelepe glumice! Preživela je PAKAO

Holivudska glumica Bruk Šilds u novom dokumentarcu “Pretty Baby” otkrila je kako je bila seksualno napadnuta ubrzo nakon što je diplomirala 1987. godine.

Nakon završetka studija na Prinstonu, pokušala je da se vrati u Holivud, pa je tako jednom prilikom otišla na večeru s jednim čovekom kako bi razgovarali o potencijalnim projektima.

Neidentifikovani muškarac zatim ju je pozvao u svoju hotelsku sobu, tvrdi 57-godišnja glumica.

foto: Profimedia

Kad su stigli do sobe, on je na neko vreme nestao, a kad se vratio, bio je potpuno go. Bruk kaže kako se nije opirala zbog straha da će se ugušiti.

- Nisam se opirala. Nisam. Potpuno sam se "smrznula". Mislila sam da će jedno "ne" biti dovoljno, samo sam pomislila: "Ostani živa i beži" - ispričala je zvezda filma “Plava laguna”.

- Znala sam kako se "odvojiti" od svog tela jer sam to vežbala - dodala je glumica, koja je zatim sišla liftom do prizemlja, uzela taksi i plakala celim putem dok se vozila do stana svoje prijateljice.

foto: Pritnscreen/youtube

Smatra kako dugo nije procesuirala da je bila silovana i samu sebe je krivila za to što joj se dogodilo.

- Rekao mi je: "Ne verujem drugima, ali verujem tebi". To je bilo tako otrcano i jadno. Tokom večere pila sam vino, došla sam do hotelske sobe, bila sam puna poverenja - priseća se Šilds.

Mnogo godina kasnije, svom napadaču napisala je pismo u kom ga je suočila s onim što je učinio, ali on je to ignorisao.

foto: Profimedia

- Tad sam rekla: "Odbijam da budem žrtva jer ovo je nešto što se događa bez obzira na to ko ste" - zaključila je.

- Htela sam sve to da izbrišem iz svog uma i tela i samo nastavim putem kojim sam išla. Sistem mi nikad nije pomogao tako da sam jednostavno morala da ojačam sama - dodaje.

foto: Profimedia

Šilds, koja ima dve ćerke sa suprugom, producentom Krisom Henčijem, dugo je govorila o tome kako je bila seksualizovana u Holivudu nakon što se pojavila gola u filmu “Pretty Baby” iz 1978, po kom je i njen novi dokumentarac dobio ime. Ono što je neobično jeste to da je tad imala samo 11 godina.

U prošlogodišnjem intervjuu s Dru Barimor, Bruk je priznala kako se osećala “iskorišćeno na mnogo načina” tokom svoje dugogodišnje holivudske karijere.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

