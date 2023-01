SESTRA I JA SMO IMALE GRUPNJAK S HJUOM HEFNEROM! Samoj sebi sam se GADILA, u meni je bio ĐAVO! Plejboj zečica otkrila MRAČNU TAJNU

Bivša Plejboj zečica Karisa Šenon nedavno je otkrila da je zatrudnela sa Hjuom Hefnerom, osnivačem "Plejboja", kada je on imao 83, a ona samo 19 godina. Kako je rekla, dete je nazvala "đavoljom bebom" i otkrila je da je abortirala.

Karisa je ozloglašenu Plejboj vilu prvi put posetila 2009. godine na svoj 19. rođendan sa sestrom bliznakinjom Kristinom, a po sopstvenom priznanju konzumirale su alkohol i drogu i imale su grupni seks bez zaštite.

Ona je saznala da je trudna nakon što je uradila test krvi kao deo procedure koja prethodi operativnom zahvatu povećanja grudi, koju je zapravo platio sam Hefner. Ubrzo nakon toga je abortirala, a ovu tajnu nikada nije rekla poznatom tajkunu koji je umro 2017. godine.

"U to vreme nisam imala seks ni sa kim drugim, tako da je to mogla da bude samo njegova beba. Samo sam želela da je se otarasim što je pre moguće. Nisam želela da Hef sazna i nikada nije. Gadilo mi se sopstveno telo i osećala sam se kao da je vanzemaljac u mom stomaku. Kao da je u meni bio đavo. Nisam želela da iko sazna da nosim dete čoveka od 83 godine", ispričala je ona za "Mirror".

"Pronašla sam jednu kliniku u Los Anđelesu. Naterala sam Hefovo obezbeđenje da nas ostavi same u tržnom centru, pretvarale smo se da idemo u šoping, a zatim sam pozvala prijatelja da nas pokupi i odvede me do klinike. Uspela sam da sve zadržim u tajnosti", dodala je.

Odnos koji je doveo do začeća Karisa je imala na svoj 19. rođendan, prvobitno je Hefner nju, njenu sestru i još nekoliko devojaka odveo u klub gde su svi zajedno pili.

"Kada smo se vratili, Kendra Vilkinson nas je pitala da li želimo da pušimo travu u Hefnerovoj sobi. Ali kada smo došli u njegovu sobu, ona je otišla. Bile smo jako nervozne. Stalno je govorio: "Moje bebe, moje bebe", držao nas je i ljuljao, dok smo sestra i ja ležale pored njega, jedna s jedne, druga s druge strane. Naredio nam je da ga zovemo "tatice". Bilo je skoro 5 ujutru kada smo se te noći vratile u našu sobu i složile da je đavo. "On je đavo, ima vrnu duđu, ići će u pakao", to smo obe rekle", ispričala je ova 33-godišnjakinja.

Karisa je za "Mirror" priznala da su i ona i njena sestre zbog veze sa Hefnerovom obolele od depresije i posttraumatskog stresnog poremećaja.

