NISAM ZARADILA GOTOVO NIŠTA, ISKORIŠĆAVALI SU ME: Šok priznanje Pamele Anderson o ČUVARIMA PLAŽE, koji su je vinuli u zvezde

Četiri reči koje mnogima odmah izmame osmeh na lice i lepa sećanja - Pamela Anderson u "Čuvarima plaže" (Baywatch). Iako je plavokosa bomba bila glavna zvezda serije koja je stekla veliku popularnost 90-ih, ispostavilo se da joj je zarada bila - mizerna. U prvoj sezoni legendarna glumica i lice s naslovnice Plejboja zaradila je samo 1.500 dolara po epizodi. Do kraja pete sezone zarađivala je 300 hiljada dolara po epizodi, što je mali iznos u poređenju s onim koji je primao njen kolega Dejvid Haselhof.

"Producenti ‘Čuvara plaže‘ zaradili su bogatstvo. Tada jednostavno nisam imala nikoga ko bi me dobro predstavio. Ili znanje i iskustvo", rekla je Anderson u nedavnom intervjuu za Variety.

Otkrila je i da su postojale "klauzule o Pameli" u nekim ugovorima za kultnu seriju iz 90-ih, a u kojoj je glumila Si Džej Parker od 1992. do 1997. godine. Bilo je mnogo međunarodnih upita vezanih uz kupovinu samo onih epizoda "Baywatch-a" u kojima se pojavljuje Pamela Anderson, a Barbi lutka temeljena na njenom liku prodavala se kao luda. Ona od svega toga nije dobila ni novčića, tvrdi.

"Ne shvatate da ćete kad radite neku TV seriju postati toliko popularni, pa na neki način potpišete taj ugovor i tako se odreknete svog života", rekla je.

"Definitivno su je iskorišćavali. Još uvek mi je čudno kako nije došlo do nekakve rasprave s Amazonom ili producentima ‘Baywatcha‘ oko toga da je pošteno isplate. Smešno je kako to funkcioniše s Dejvom Čepelom i Netflixom. On može da dođe i bude plaćen za šou od kog nema ništa. A od ugovora s Amazonom nismo dobili ni centa", rekao je Pamelin najstariji sin Brendon Li za Variety.

Tokom kasnih 90-ih Anderson se na neko vreme povukla iz javnosti, delom i zbog svog seks skandala iz 1998. Tada je, naime, procurio snimak seksa s tadašnjim suprugom, rokerom Tomijem Lijem. Danas je o tom skandalu snimljena i serija "Pam & Tommy".

Međutim, osim toga, Anderson je sada otkrila još jedan razlog zašto je odlučila da se povuče iz centra pažnje. Nakon razlaza s Lijem 1998., živela je u Malibuu s njihova dva sina. Tada je pronašla jednu Francuskinju, tinejdžerku, kako se smuca u njenom domu. Devojka je nosila poznati kupaći kostim iz "Čuvara plaže" i stiskala je pismo u kojem je pisalo: "Nisam lezbijka, ali sanjam te."

Devojka je zatim prerezala vene, ali je srećom preživela, da bi na kraju bila deportovana.

"Policija mi je tada rekla - pa, stvarno niste bili u tolikoj opasnosti jer je to bila devojčica. Pomislila sam, kako to celu situaciju čini manje opasnom? Žene još uvek mogu da ubijaju ljude", rekla je glumica.

Takođe se prisetila kako je jedne noći došla u Plejbojevu vilu i tamo ulovila Džeka Nikolsona u seksu u troje.

"Pokušala sam da ne gledam, ali nisam mogla da pomognem sebi i uhvatila sam njegov pogled u odrazu. Pretpostavljam da ga je to dovelo do vrhunca jer je tad ispustio smešan zvuk, nasmešio se i rekao: ‘Hvala, draga‘", piše u svojim memoarima "Love, Pamela", koji izlaze 31. januara.

