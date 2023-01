FENOMENALNA IDEJA ZA UREĐENJE DOMA: Sa ovim proizvodima zagarantovano unosite željenu svežinu!

Uređenje prostora u kom najviše provodite vreme nekad može ići usporeno i mislite da su za to potrebne silne pare i mnogo vremena, a nekada se iznenadite kako sa lakoćom se to završi. To najviše zavisi od toga da li ste i koliko raspoloženi da dopustite svojoj mašti da uradi svoje. Kako bismo vam skratili muke i pomogli da ubrzate proces pogledajte koji proizvodi će uneti svežinu u vaš dom!

Model T4086S je dimenzija 30 cm x 30 cm. Srebrne je boje sa efektom ogledala, a materijal je plastika – akril. Dekoracije su samolepljive i lepe se na zid, a njihova debljina je 1 mm. Centralni deo se kači na ekser i u njega se stavlja baterija od 1,5V AA (koja ne dolazi u paketu). Sat možete poručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502, po sniženoj ceni od samo 1.800 rsd. Garancija na sat iznosi 2 godine.

foto: Promo

Model T4309B je dostupan u crnoj varijanti. U pitanju su rimski brojevi od eva pene, a sa prednje strane je plastika – akril crni sjaj. Debljina brojeva je 1, 1 cm, samolepljivi su i mogu se lepiti na sve podloge. Centralni deo sa kazaljkama je od aluminijuma i on se kači na ekser. Dužina najduže kazaljke za minute je 35cm. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 svakog radnog dana, po sniženoj ceni od 2.190 rsd.

foto: Promo

Sat T4325S je razmera 1x1 metar. Materijal brojeva je eva pena, a sa prednje strane plastika-akril, a boja je srebrna sa efektom ogledala. Debljina brojeva je 1,1cm, samolepljivi su i mogu selepiti na sve podloge. Moguće ih je odlepiti uz minimalne tragove na zidu.

foto: Promo

Centralni deo sa kazaljkama je od aluminijuma srebrne boje i kači se na ekser. Dužina najduže

kazaljke za minute od centra je 35cm. Baterija nije uključena u komplet, a sat koristi običnu

bateriju 1,5v AA. U kompletu se dobija papirni lenjir za precizno određivanje pozicija brojeva i upustvo sa slikama za postavljanje.

Iskoristite ovu priliku i klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 naručite ovaj sat

po sniženoj ceni od 2.190 rsd i ulepšajte izgled željene prostorije. Ako želite ovakav bakarni sat,

možete ga poručiti OVDE .

Pegboard polica je idelana kao dekoracija i kao predmet za odlaganje. Možete je postaviti u bilo kojoj prostoriji. U hodniku je odličan izbor ako želite da okačite odeću, torbe ili ključeve. Kao dekoracija može da posluži i za razne biljke. U kuhinji može da posluži za posuđe, a takođe može da se koristi i uradnim prostorima, kupatilu, garažama.

foto: Promo

Napravljena je od šperploče, debljine 1,5 cm. Dimenzija noseće ploče je 39cm x 59cm, a u pakovanju dobijate i tri police ( 15 x 10 cm, 22,5 x 10 cm, 35 x 10 cm) kao i štapiće nosače ( 9 komada) kojima možete sami da određujute pozicije ubacivanjem u rupe.

Pegboard policu možete poručiti online OVDE po ceni od 3.500 rsd ili pozivom na broj telefona

011/4420-502 radnim danima. Ukoliko želite veću policu dimenzija 89 x 59 cm OVDE je poručite po ceni od 4.100 rsd.

* Kompletan asortiman pristupačnih i jedinstvenih proizvoda za uređenje prostora pogledajte klikom OVDE.

Promo tekst