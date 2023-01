OVO JE 9 GODINA MLAĐA SUPRUGA DEKIJA PANTELIĆA: Oprostio se od gledalaca, a ona je bila uz njega dok se borio protiv OPAKE BOLESTI

Voditelju Dejanu Panteliću je 2012. godine dijagnostikovan tumor na krajnicima, nakon čega su usledile godine borbe protiv opake bolesti, a sve vreme je uz njega njegova supruga Miona.

Dejan Pantelić se mesecima lečio u inostranstvu, gde je i operisan, prošao najgore fizičke i psihičke lomove i na svu sreću iz svega izašao još jači.

foto: Nemanja Nikolić

Od dijagnostikovane bolesti prošlo je tačno deset godina, a čuveni voditelj kaže da se oseća odlično, te ponosno ističe da ništa ne bi bilo isto da nema njegove supruge Mione, koja je od njega mlađa devet godina.

foto: Printscreen

Supruga Dekija Pantelića, sa kojom ima dvoje dece - Vukašina i Lanu, bila mu je veliki oslonac u momentu saznanja da mu predstoji velika borba. Isto tako, zajedničkim snagama prihvatili su činjenicu da im deca imaju dijabetes i sa tim uspešno balansiraju, a upravo u njenom zagrljaju Pantelić je pronašao utočište i podršku tokom svih nedaća.

foto: Instagram PrintScreen

- U tim trenucima čovek samo razmišlja o svojoj porodici, o svojoj maloj deci koje nisam izveo na put. Razmišljao sam o mom Vukašinu, i upravo dok ovo govorim gledam njegovu i Laninu (ćerka) fotografiju koja se nalazi na mom radnom stolu. Prosto nisam naučio Vukašina da igra fudbal i košarku, Lanu nisam odveo pred oltar kod njenog budućeg supruga, iako je mala, to mi je bilo u podsvesti kao neka obaveza. S druge strane, nisam smeo sebi da dozvolim da se predam jer prosto ne smem da budem sebičan da svojoj supruzi ostavim toliki teret i da se ona brine i žrtvuje za porodicu, a to radi i ovako i onako. To su bile neke stvari koje su mi bile u glavi dok sam prolazio kroz te neprijatne životne izazove - rekao voditelj jednom prilikom.

Voditelj je inače u martu prošle godine hitno operisan zbog pucanja slepog creva, zbog čega se jedno vreme povukao s malih ekrana.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Dejan Pantelić se juče oprostio od gledalaca, saopštivši uživo u emisiji "150 minuta" da će ubuduće obavljati posao iza kamere.

- Ovo je poslednji put da ja vama kažem: „Gledaćemo se ponovo“. Povlačim se sa ovog voditeljskog mesta, radiću neke druge poslove, isto televizijske, ne idem u penziju, daleko bilo. Ono što je sigurno, ostavljam vas u sigurnim rukama. Ja ću pokušati da svoje znanje prenesem mlađima, lepšima i boljim kolegama - rekao je Pantelić u programu.

