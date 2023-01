EVO KAKO BEZ FILTERA IZGLEDA TELO ŽENE KOJU SVI OBOŽAVAJU: Istina konačno isplivala, a muž umesto nje izabrao nešto bitnije (FOTO)

Brazilska manekenka Žizel Bundšen je snimala novu kampanju, a u prvom je planu je bilo njeno savršeno telo u kupaćem kostimu.

foto: The Mega Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Jedna od najuspešnijih manekenki sveta, 42-godišnja Žizel, vratila se poslu nakon razvoda od igrača američkog fudbala Toma Brejdija.

Tako su je paparaci uslikali za vreme snimanja na plaži u Majamiju dok je pozirala u Versaćeovom ljubičastom kupaćem kostimu dugih rukava. Još je jednom pokazala svoju neverovatnu figuru koju već godinama održava zdravom ishranom i redovinim treninzima, a njeni trbušnjaci su itekako poznati u manekenskom svetu.

foto: The Mega Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Fotografi su je uhvatili iz svih perspektiva, a teško je nadiviti se njenoj figuri koja kao da nema nesavršenosti. Inače, Žizel je između 2002. i 2016. godine nosila titulu najplaćenije manekenke sveta, a onda je tada s trona svrgnula Kendal Džener koja se i dalje tamo nalazi.

foto: The Mega Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dok je Žizel pozirala pred fotoaparatima, njen bivši suprug uživao je u vremenu sa ćerkom Vivijan nakon što mu je završila sezona u klubu. Sportista je na imanju u Majamiju ponosno snimao ćerku dok je jahala konja.

Da podsetimo, Žizel i Tom su bili u braku 13 godina, a krajem leta 2022. godine objavili su da se razvode. Navodno je krivac Tom koji je godinama na prvo mesto stavljao karijeru, a ne porodicu.

Kako stvari stoje, Tom je odbio da se povuče iz sveta profesionalnog američkog fudbala iako je Žizel to tražila i stavila kao uslov. Kako je manekenka svoju karijeru stavila na pauzu ne bi li odgajala svoju i Tomovu decu i pratila supruga po njegovim utakmicama, očekivala je da će se ove godine penzionisati i posvetiti porodici, ali on je to odbio da uradi.

foto: The Mega Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zbog toga je lepotica izbacila muža iz kuće, angažovala advokate i pokrenula brakorazvodnu parnicu. Svet je osudio sebičnjaka Toma, a mnogi su se brinuli kako će lepa Brazilka sve to da podnese. Na kraju se ispostavilo da se nakon razvoda preporodila.

Zajedno su dobili dvoje dece, a Žizel je bila i maćeha Tomovom sinu kog je on dobio s bivšom devojkom. Par se i rekordnom brzinom dogovorio oko podele starateljstva pa su tako zaključili kako će oboje biti staraoci svoje dece.

(Kurir.rs/Story.hr)

