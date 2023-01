DESET KONCERATA NA GUITAR ART FESTIVALU: Beograd postaje gitarska PRESTONICA uz muzičke zvezde iz Portugala i Brazila na otvaranju

24. po redu izdanje Guitar Art Festivala održaće se od 10. do 14. maja pod sloganom "Creation“ na više lokacija u Beogradu. Tokom pet festivalskih dana održaće se 10 koncerata.

Tokom festivalske nedelje Beograd se pretvara u gitarsku prestonicu zahvaljujući Guitar Art-u. Festival je međunarodni ugled i slavu stekao zahvaljujući kvalitetu izvođača koji učestvuju, a postao je referentna tačka za sve ljubitelje gitare, profesionalce i entuzijaste.

Festival otvara 10. maja u MTS dvorani veliki zajednički koncert dve muzičke zvezde iz Portugala i Brazila - Antonija Zambuša i Jamandu Koste.

Beogradska publika imaće priliku da drugog dana festivala, 11. maja u Kolarčevoj zadužbini po prvi put čuje The Stones, vodeći i najautentičniji tribute bend grupe The Rolling Stones u Ujedinjenom Kraljevstvu, donoseći sve hitove i bezvremenske pesme benda The Rolling Stones na veliku scenu. Od Satisfaction i Jumping Jack Flash do Ruby Tuesday, Start Me Up i Brown Sugar, najveći tribute bend na svetu odaje počast najvećem svetskom rokenrol bendu.

Koncerti klasične muzike održaće se na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Prvi koncert 12. maja održaće eminentni gitarista Pablo Garibej iz Meksika, drugi koncert rezervisan je za italijansku gitariskinju Karlotu Daliju koja pažnju širom sveta privlači svojim strastvenim i dubokim interpretacijama. Veliko finale koncertne večeri rezervisano je za Autorsko veče Maje Le Ru, kada će nastupiti gitaristi iz švajcarske Džon Smit i Vojin Kocić.

Drugo veče klasike počinje sa koncertom dva najveća mlada gitarska talenta Srbije - Vuka Vukajlovića i Uroša Jaćevića.

Svečano zatvaranje festival 14. maja na Velikoj sceni Kolarčeve zadužbine rezervisano je za dva world etno koncerta. Dženk Erdogan je svetski priznati turski gitarista koji nastupa u SAD i Evropi kao solo umetnik i u duo i trio sastavima izvodeći svoju muziku na džez i gitarskim festivalima. Godine 2020. dobio je Gremi nagradu za saradnju sa Jimom Kimo Vestom u kategoriji “Best New Age Album”.

