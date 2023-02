NAŠ GLUMAC SE OSTVARUJE U NAJVAŽNIJOJ ULOZI! Objavljene lepe vesti, sleću RODE u dom zvezde Montevidea, a ovo su detalji! (FOTO)

Lepe vesti stižu iz doma našeg glumca Uroša Jovčića i njegove supruge Dženi Martin.

Naime, ona je na svom Instagram profilu objavila da je trudna i da par očekuje bebu.

- Pa šta reći... Iznenađenje!! Ne možemo da opišemo koliko smo srećni što vam kažemo da ćemo da postanemo mama i tata. Dugo smo sanjali o ovom trenutku... još uvek se trudimo da u to poverujemo! Dok gledamo ultrazvučnu sliku zagledamo u sebe i shvatamo da je naša najveća želja konačno stvarnost. Srce nam puca od sreće! Toliko smo zahvalni za život… Jedva čekamo da zajedno doživimo ovo novo ogromno putovanje kao da čekamo najlepši zalazak sunca na svetu! Vole te tata i mama - piše uzbuđena Dženi.

Brjni pratioci su im čestitali i slalili poruke podrške i ljubavi.

Inače, Uroš Jovčić, mnogima je poznat sa malih ekrana, a pored brojnih uloga koje je zabeležio, mnnogi ga najbolje znaju po prvoj važnoj, onoj u "Montevideu".

Upravo je ona za Uroša bila sudbonosna.

Naime, dok je glumac boravio na Tenerifima zbog snimanja filma "Montevideo, vidimo se", na istom mestu se zadesila i Špankinja Dženi Martin. On je tada imao 21 godinu, a ona samo 15.

Tada su se prvi put sreli, a kako je glumac više puta u medijima govorio znao je da je ona ona prava.

U početku njihova ljubav je bila platonska, da bi se kasije pretvorila u pravu ljubavnu romansu.

Zbog Uroša Dženi Martin se preselila u Srbiju.

Njih dvoje žive svoju ljubavnu priču, a Dženi se trudi da nauči jezik i što bolje se prilagodi Srbiji:

- Iako sve razumem dok ga slušam, ne usuđujem se da govorim srpski, posebno ne javno. Strah me je da ne pogrešim i stalno pričam u nominativu, jer još nisam savladala padeže, koji su, kao i cela srpska gramatika, baš teški. Sa Urošem, naravno, razgovaram i na srpskom - rekla je u jednom intervjuu za Gloriju.

Lepa devojka iz Španije je osim u svog supruga zaljubljena i u Srbiju, a najviše joj se sviđaju priroda i ljudi.

- Iako sam godinama živela u Madridu, ne pamtim da sam videla življi grad od Beograda. On je zaista nešto posebno, što potvrđuju i moji prijatelji iz Španije koji su nam dolazili u goste. Kad stigneš u Beograd, on te nekako odmah zgrabi, teško mu je odoleti. Hrana je neverovatno ukusna, ali ipak do sada nisam probala da napravim neki od vaših specijaliteta - iskrena je Uroševa izabranica.

