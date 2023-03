PREMINULA LEGENDA HOROR FILMOVA: Čuveni Gilmen umro u 93. godini, oglasila se njegova ćerka

Čuveni glumac Riku Brauning preminuo je u 93. godini. Ostaće upamćen po brojnim ulogama među kojima je i ona u horor klasiku "Stvorenje iz Crne lagune" iz 1954, u kojem je glumio Gilmena.

Riku Brauning umro je 27. februara prirodnom smrću u svom domu na Floridi, piše Dejli mejl. Porodica je sada saopštila tužnu vest.

"Imao je neverovatnu karijeru u filmskoj industriji, pružajući predivnu zabavu prošlim i budućim generacijama", izjavila je za Holivud reporter njegova ćerka.

U ostvarenju Džeka Arnolda "Stvorenje iz Crne lagune" Brauning je igrao čoveka-škrgu, Gilmena, mešavinu čoveka i vodezemca, sa kojim se borila grupa naučnika.

Riku Brauning koji se rodio na Floridi gde je završio studije fizičkog vaspitanja, ostaće upamćen i kao reditelj, scenarista, producent, podvodni snimatelj i kaskader.

Među njegovim brojnim glumačkim i rediteljskim delima izdvajaju se sledeći naslovi: "The Creature Walks Among Us", "Flipper"; "Raise the Titanic", "Police Academy 5: Assignment Miami Beach" i mnogi drugi.

(Kurir.rs/ Blic žena)

