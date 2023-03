MOJOJ SUPRUZI JE TOKOM TRUDNOĆE DIJAGNOSTIKOVAN TUMOR Potresna objava slavnog pevača sve uzdrmala: Evo zašto je nestao iz javnosti

Slavni muzičar Ed Širan otkrio je u svom obraćanju na Instagramu da je njegovoj supruzi Šeri dijagnostikovan tumor tokom trudnoće s njihovim drugim detetom. Naime, par je dobio ćerku Jupiter u maju 2022, a takođe su roditelji Lajre i Antarktike.

Pevač i njegova supruga nisu se oglašavali tokom njene trudnoće, ali je sada otkrio da su bili mučeni strahom, depresijom i anksioznošću jer joj je dijagnostikovan tumor koji nije mogla da leči tokom trudnoće.

On se na pomenutoj mreži oglasio i otkrio sve detalje.

foto: Media-Mode / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Radio sam na "Subtractu" deceniju, pokušavajući da napravim savršen akustični album, pišući i snimajući stotine pesama s jasnom vizijom onoga što sam mislio da bi trebalo da bude. Onda je početkom 2022. niz događaja promenio moj život, moje mentalno zdravlje i na kraju način na koji sam gledao na muziku i umetnost. Pisanje pesama je moja terapija. Pomaže mi da shvatim svoja osećanja. Pisao sam bez razmišljanja o tome koje će pesme biti, samo sam napisao šta god je ispalo. I za nešto više od nedelju dana zamenio sam deceniju vredan rad svojim najdubljim najmračnijim mislima", napisao je on i nastavio:

"U roku od mesec dana, mojoj trudnoj supruzi je rečeno da ima tumor i da nema mogućnosti za lečenje sve do porođaja. Moj najbolji prijatelj Džamal, moj brat, iznenada je umro, a ja sam se našao na sudu i branio sam svoj integritet i karijeru pisca pesama. Prolazio sam kroz strah, depresiju i anksioznost. Osećao sam se kao da se gušim, glava ispod površine, gledam gore, ali ne mogu do vazduha. Kao umetnik nisam osećao da mogu verodostojno da iznesem u svet delo koje ne predstavlja tačno gde sam i kako treba da se izrazim u ovom trenutku svog života", napisao je pa nastavio:

"Ovaj album je čisto to. To otvara vrata u moju dušu. Po prvi put ne pokušavam da napravim album koji će se svideti ljudima, već samo objavljujem nešto što je iskreno i istinito u mom odraslom životu. Ovo je zapis u dnevniku od prošlog februara i moj način da to shvatim", napisao je Ed na Instagramu, a poruke podrške samo su se nizale.

Podsetimo, Ed je trenutno usred svetske turneje, a trenutno nastupa u Australiji i na Novom Zelandu.

Bonus video:

03:37 ONI SU EVROPA, A MI SMO SELJAČINE? Muzičar oštro osudio zabranu nastupa srpskih pevača u Puli, pa IZNENADIO IZJAVOM O BREGOVIĆU