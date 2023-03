AKO POBEDIM, PRVO ĆU POJESTI GURMANSKU PLJESKAVICU: Princa upoređuju S RUSLANOM, a evo šta kaže pred nastup na PESMI ZA EVROVIZIJU

Mladi pevač Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje, predstaviće se u prvoj polufinalnoj večeri "Pesme za Evroviziju" pod rednim brojem 5 s pesmom cvet sa Istoka, a neposredno pred nastup obratio se i prisutnim medijima.

S obzirom na to da važi za jednog od favorita, Princ kaže da zbog toga oseća jednu vrstu pritiska.

- Kladionice nisam pratio, ali to laska. Uglavnom smo dobijali komentare da smo među favoritima zato što smo se izdvojili na Jutjubu po gledanosti, a ne mogu da slažem da to ne stvara pritisak, ali to i te kako laska, a mi smo se stvarno potrudili da opravdamo ta očekivanja. Jako dugo sam se spremao i jedva čekam da Srbiji pokažem to.

Na pitanje šta će prvo uraditi ako bude predstavljao Srbiju na Evroviziji, Princ je imao duhovit odgovor.

- Prvo ću da pojedem veliku gurmansku pljeskavicu da se stabilizujem, a onda ćemo da vidimo.

Kaže da mu laska što ga korisnici društvenih mreža zbog stajlinga upoređuju s Ukrajinkom Ruslanom, koja je 2004. godine pobedila na Evroviziji.

- Naravno da laska s obzirom na to da se nastup još uvek nije desio. Kako god, komplimenti znače jer ovo je tek početak.

