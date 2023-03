SKANDAL "FRAJLI" SA PORODICOM BALAŠEVIĆ O KOM SE I DANAS PRIČA: Nastupale na Pesmi za Evroviziju, pa podsetile na veliku SVAĐU!

Grupa "Frajle" nastupila je večeras u drugoj polufinalnoj večeri "Pesme za Evroviziju 2023" sa pesmom "Neka, neka" i time još jednom skrenula veliku pažnju na sebe.

Njihovu karijeru obeležilo je i nekoliko skandala u kojima su se našle. Jedan od njih je i javno prepucavanje sa porodicom pokojnog Đorđa Balaševića. Povod je bio gašenje jutjub kanal ove grupe.

- Godinu dana slušam izmišljotine o svojoj porodici. Predvidivo i očekivano, jer da sam blizu, ne bi im se dalo. Ne očekujem od ljudi previše, na svoju sreću, pa tako nisam iznenađena što se nije javila nijedna članica grupe Frajle da javno kaže da privremeni nestanak njihovog famoznog kanala nema apsolutno niti može da ima veze sa mnom, ili bilo kim od nas. To je bila neka njihova poslovna ili privatna odluka... Ili poslovno-privatna... Kako god, njihova...”, piše Beba Balašević u svom obraćanju, pa dodala:

- Meni lično je malo bezveze što se nijedna od njih, pa ni njihova menadžerka Lidija Samardžija nije javila da kaže kako su svaki put kad su pitale autora da li mogu da izvode njegove pesme, uvek, naravno, dobijale potvrdan odgovor... Pouzdano znam pošto sam bila posrednik... To je otprilike celo naše životno iskustvo sa njima. Tu će se, kako stoje stvari, i završiti.

Dva dana kasnije, Beba Balašević se ponovo oglasila na Fejsbuku i još jednom prokomentarisala situaciju sa grupom “Frajle”:

- Od juče dobijam poruke i pozive na temu toga kako grupa Frajle ima probleme, s jedne strane, a s druge strane kako grupa Frajle pravi probleme...Iskreno? Boli me uvo, započela je ona pa dodala:

- Ne bavim se tuđim zapletima niti me interesuju. Nisam na primer znala ni da im Lidija nije više menadžerica kao što je napisala u komentaru juče, u kom je takođe potvrdila da pouzdano zna da njihov famozni Jutjub kanal nema apsolutno nikakve veze sa porodicom Balašević. Očekujem da u narednim danima grupa Frajle javno demantuje da smo im mi ikada išta branili. Jer, malo je sad već dosta iživljavanja. Pa da krenemo redom - završila je ona.

Ubrzo su članice grupe za medije rekle da ne znaju o čemu Beba priča.

- Devojke trenutno nemaju nikakvu izjavu, ali imaće u toku dana ili sutra”, rekla je za B92 PR grupe “Frajle” Jovanka Milivojević i dodala: Pošto je bio vikend, svi smo rileks, nemamo pojma o čemu se radi. Danas je prvi radni dan i sačekale su nas izjave gospođice Balašević.

Međutim, saga se nastavila. I to na Fejsbuku.

- Draga Bebo, čitamo tvoje statuse te evo nekoliko informacija. Nikada nismo izjavile da naš Jutjub kanal ima bilo kakve veze s tobom niti nas je ikad iko pozvao da komentarišemo tu temu. Iskreno ne znamo ko je to uopšte rekao i povezao naš Jutjub kanal s tobom (vama) i za to smo prvi put čule ovim putem pa evo i lepe prilike da pozovemo sve da ‘zaprate’ naš kanal. Mi smo veliki ljubitelji Đoletove muzike, lika i dela i to smo uvek pričale, javno i privatno, stajalo je u statusu ove grupe. Takođe poštujemo tvoju porodicu, s vama smo uvek imale korektnu saradnju i to je takođe javno poznato. Zvale smo te i pisale ti (ostale bez odgovora), a evo sada i ovako... Imaš poziv od nas za kafu jer novosadski je ljubav, Frajle, stajalo je u potpisu.

Tu je Pandorina kutija otvorena, pa se oglasila i Beba, ponovo.

- Draga Nevena, odgovor ste dobile prošle godine od ljudi koje ste kontaktirale. Niste ga ispoštovale. Ja stvarno nisam bila raspoložena za razgovor u to vreme, sigurna sam da razumeš i zašto. Nešto mi je teško da poverujem da prvi put čujete da se nestanak vašeg kanala pripisao nama. Možda ne čitaš šta pišu fanovi i na vašoj stranici, i šta pišu novine već skoro godinu dana i u koji se kontekst stavlja moja porodica. Možda. Nismo vam nikad ništa branili. Iako neki autori i to rade, pa čak i napismeno, sa sve svojom izjavom i potpisom... Možda ste se sretale s tim. Ali ne od nas. Novosadski je mnogo toga lepog, ali nažalost novosadski je i malko praviti se blesav ponekad.

