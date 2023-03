KOSJERINA PROMENILA AUTFIT! Voditeljka u USKOJ HALJINI zapalila scenu i pokazala vitku liniju: Izašla na binu i oduševila sve!

Dragana Kosjerina pojavila se na takmičenju "Pesma za Evroviziju" u fenomenalnoj crnoj čipkastoj haljini i prosto očarala sve seksepilnom elegancijom koju jedna takva kreacija nosi sa sobom.

foto: Printscreen

Ipak, kao da to nije bilo dovoljno da voditeljka pokaže prirodnu lepotu i očara sve, Dragana se pred samo glasanje presvukla u crnu elegantnu haljinu do pola lista, ide ravno uz telo i pada do ispod kolena.

foto: Printscreen

Posebno interesantan detalj je činjenica da haljina ima samo jedan rukav, te da su dekole i kragna okićeni sitnim cirkonima.

(Kurir.rs)

