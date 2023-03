"MESO IZAZIVA AGRESIJU KOD LJUDI!" Glumci promenili ishranu, pa doživeli transformaciju: Imam više energije A JEDEM HOT DOG

Glumci Ivana Dudić i Vladimir Nićiforović gostovali su u emisiji Pusti brigu gde su otkrili da već godinama ne jedu meso.

Oni su u svom gostovanju otkrili šta im je ta promena ishrane donela.

- Ne jedemo oboje meso. Ne jedem zato što mi ne prija meso i to tako već 3 do 4 godine. Međutim, recimo kada mama pravi lazanje nije da ja to prebiram, ali komade mesa ne jedem i ne volim. Jednostavno imam mnogo više energije i mnogo bolje mislim. Ja mislim da su istraživanja pokazala da meso izaziva agresiju kod ljudi - rekla je Dudić.

- Ja iz istih razloga ne jedem. Prestaneš vremenom i bude ti drago, ali sam prestao isto jer mi ne prija. Ja sam mnogo duže odnosno 6 godina ne jedem meso i osećam mnogo toga. Imam mnogo više energije, osećam se bolje. Čak mi je i koža recimo bolja. Prođe meni meso u tragovima, recimo ostane parče mesa na pici. Pojedem ja to Bože moj - rekao je Nićiforović i dodao:

- Moram da priznam nešto. Kada sam prestao da jedem meso ja sam počeo da jedem hot dog koji nije ni meso. Svi mi kažu da najgore od mesa uzimam, ali rodila mi se ta želja i neću sebi da uskratim.

