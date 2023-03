ŠTA SPAJA LUKA BLEKA I VLADISLAVA PETKOVIĆA DISA? Mladi pevač SVE zaludeo pesmom, a evo zašto je mnoge podsetio na velikog pesnika

Luk Blek je sinoć pobedio na takmičenju "Pesma za Evroviziju" i time dobio priliku da predstavlja Srbiju na "Evroviziji" u Liverpulu.

Pesma "Samo mi se spava" dopala se i publici i žiriju, a šalje i snažnu poruku. Sve to navelo je ljude da se još više raspituju o našem novom predstavniku, te se primetilo da njegove stihove možemo povezati sa stihovima čuvenog pesnika Vladislava Petkovića Disa. Međutim, Bleka i Disa ne spaja samo to.

Muziku i tekst Luka Ivanović je sam pisao, a bio je inspirisan kolektivnim duhovnim padom nakon pandemije koronavirusa.

- Mnogo puta pre, ali i nakon pandemije događalo se da svet postane previše intenzivan i da se uvek nekako bolje osećam kada odspavam. Imam osećaj da se nekako regenerišem. Koliko god je to za mene kao individuu dobro, to nije dobro na globalnom nivou da svi spavamo dok se nešto oko nas dešava. Smatram da treba malo i da kontrolišemo naše okruženje. Jedna od poruka jeste kolektivno osvešćivanje za koje se nadam da će se desiti - objasnio je on.

Stihove budućeg predstavnika Srbije na muzičkom takmičenju "Evrovizija" možemo uporediti sa stihovima pesme "Utopljene duše", slavnog pesnika Vladislava Petkovića Disa.

Obe pesme pevaju o generacijama mladih ljudi koji ne mogu da pronađu smisao. Luka se dotakao današnjice, koja se ne razlikuje toliko od emocije beznađa koja se ukorenila kod predratnih generacija, kojima je pripadao Dis. Međutim, ovo nije jedina podudarnost mladog muzičara i legendarnog srpskog pesnika.

Zanimljivo je da su i Vladislav Petković i Luka Ivanović poreklom iz Čačka, a porode rodnog grada mnogo toga ih još spaja.

Nadimak "Dis" Petković je izabrao iz dva razloga. Kao prvo, Dis predstavlja ponavljanje drugog sloga njegovog imena. Kao drugo, Dis je na engleskom jeziku deo imena rimskog boga podzemnog sveta. Time je Petković hteo sebe da uveliča, a istovremeno i da kroz svoje ime označi mračan ton svoje poezije.

- Luk je anglicizovana varijanta mog imena. Kada sam bio tinejdžer bio sam jako dramatičan. Smatrao sam da je muzička scena u Srbiji umrla, pa sam nosio 40 dana crno, kako naši običaji nalažu kada se za nekim žali, otuda Black (crno) kao deo mog umetničkog imena - objasnio je Ivanović za naš portal.

