BIO SAM U STANJU ŠOKA, MEGAN ME JE SPASILA: Princ Hari išao kod najpoznatijeg psihoterapeuta na svetu i dobio OVU DIJAGNOSU!

Princ Hari sinoć je organizovao prilično neobičan virtualni događaj u okviru koga je 90 minuta razgovarao sa jednim od najpopularnijih psihoterapeuta na svetu Gaborom Mateom, još jednom otvoriviši dušu pred višemilionskom publikom i osvrnuvši se na bol koji ga je pratio od 12. godine zbog gubitka majke.

Ulaznica za ovaj online događaj koštala je 17 funti, a uz nju se na poklon dobijala i Harijeva knjiga "Spare" u digitalnoj verziji. Inače, Mate je kanadsko-mađarski lekar, psihoterapeut i autor brojnih psiholoških knjiga, a poznat je kao stručnjak za traume u ranom detinjstvu i to kako one utiču na kasniji život.

Hari je tokom ovog intimnog razgovora sa Mateom govorio o upotrebi droge, svojim stavovima o ratu u Avganistanu i tome kako sebe ne vidi kao žrtvu. Zanimljivo je da ni na jedan način nije spomenuo svog brata Vilijama.

- Osećao sam se drugačije od ostatka svoje porodice. Čudno sam se osećao u tom kavezu, a znam i da se moja mama osećala isto, tako da mi to ima smisla", istakao je slavni Britanac dok je opisivao borbu da pronađe svoje autentično ja dok je odrastao. Od 12. godine, osim što sam bio u stanju šoka, bio sam u stalnoj borbi ili pokušajima da pobegnem od nečega - objasnio je svoja emocionalna previranja.

Hari je dodao da mu je terapija pomogla da se "oslobodi svoje disfkunkcionalne porodice" i da konačno živi, te je akcentovao koliko se neverovatno slobodnim osećao nakon takozvanog Megzita. On je s ljubavlju pričao o supruzi Megan Markl, prokomentarišući kako mu je upravo ona pomogla da vidi život van kraljevske porodice:

- Ljudi su govorili da me je moja žena spasila. Ja sam se zaglavio u tom svetu u kom sam rođen, ali je ona bila iz drugog sveta i pomogla mi je da se izvučem iz toga. Moja žena je izuzetno ljudsko biće i ja sam joj zahvalan na prostoru koji mi je dala.

Zanimljivo je da mu je dr Mate u jednom trenutku postavio i dijagnozu:

- Čitajući knjigu dijagnostikovao sam ti poremećaj pažnje... Ja to vidim kao normalan odgovor na stres. Ovo može da se izleči u bilo kom uzrastu.

Mate je Hariju rekao i da jasno vidi puno trauma iz njegovog detinjstva, iako je izdanak jedne od najbogatijih porodica na svetu.

Vojvoda od Saseksa priznao je i kako neprestano obasipa ljubavlju i grli svoju decu, Arčija i Lilibet, jer je to nešto što on sam nije dobio od svog oca, kralja Čarlsa. Istakao je i koliko je važno da se roditelji ne svađaju ispred dece:

- Nemojte da imate nesuglasice, svađe, šta god ispred njih... Srećom, moja žena i ja to nemamo. Ideja da se to dešava ispred dece? Pretppostavljam da su moji roditelji imali puno takvij trenutaka ispred mene, pa zato znam da to nije dobra ideja.

Hari se osvrnuo i na kritike dela javnosti o tome da se predstavlja kao žrtva, oštro odbacivši ovakve procene:

- To što mogu da podelim stvari iz svog života za koje mislim da su važne, to je dobro, meni se to čini kao čin služenja drugima. Alo možemo da ohrabrimo druge ljude da i sami budu ranjivi i ranjivi prema svojoj porodici, svet će biti bolje mesto.

Dr Mate je napomenuo da postoje dva različita odgovora na Harijevu knjigu - onih koji su je pročitali i onih koji nisu. Oni koji to nisu uradili "ogorčeni su na Harija", ali oni koji jesu zahvalni su vojvodi jer je podelio svoju priču.

