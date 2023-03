KOMŠIJE IZ ČAČKA RAZVEZALE JEZIK O LUKU BLEKU: Evo kakav je predstavnik Srbije na EVROVIZIJI kad se ugase kamere!

Komšije u Ulici vojvode Stepe u centru Čačka danima su bodrile Luku Ivanovića (Luk Blek) na društvenim mrežama, pre zvaničnog početka takmičenja Pesma za Evroviziju 2023, na kojem je pobedio.

foto: Nemanja Nikolić

Davali su mu podršku, promovisali ga i glasali, a zajedno sa prijateljima njegovih roditelja slavili su i pobedu. Iako ovog mladića retko sreću, jer je po završetku gimnazije otišao iz Čačka, najpre u Beograd pa potom u London, gde danas i živi, nijednog trenutka nisu sumnjali u njegov uspeh.

foto: Nemanja Nikolić

- Beskrajno smo se radovali Lukinom trijumfu i uverena sam da će nas dostojno predstavljati u Liverpulu. Znam ga kao dete, vaspitan, kulturan, odličan đak, uz njegov rad i talenat ne čudi uspeh koji je postigao. U subotu smo se okupili u mojoj kući i zajedno navijali i slavili, dok je Lukina mama pobedu čekala u prestonici, sa sinom. Pevali smo i radovali se do kasno u noć. Znajući Luku još kao dete, nisam sumnjala da će napraviti ovakav uspeh. Predan, posvećen i neverovatno talentovan mladić. Ne treba da bude iznenađenje ni ako nas ovaj predivni mladić pozitivno iznenadi i u Liverpulu. Ceo Čačak je uz njega - izjavila je za Kurir komšinica iz ulice u kojoj Lukina majka ima firmu.

Ona dodaje da čekaju da se Ivanovići vrate iz Beograda kako bi slavlje nastavili. Neku su već Luku uporedili sa Disom.

foto: Nemanja Nikolić

Porodica Ivanović je presrećna zbog Lukinog uspeha i zajedno sa njim u prestonici dočekali su proglašenje pobednika iz Srbije za Pesmu Evrovizije. Iako presrećni, roditelji žele da lovorike pripadnu Luki, a oni će u Čačku nastaviti da slave bez pritiska javnosti.

- S obzirom na to da je Luka ovih dana, a i dalje to nesebično čini, vrlo posvećeno i vrlo iskreno davao intervjue, mi se kao porodica ne bismo oglašavali. U potpunosti razumem aktuelnost ovog trenutka, ali bismo isto tako želeli da se radujemo sa prijateljima, porodicom, bez ikakvog pritiska. To je zasad naša želja. Nadam se da ćete razumeti - rekla je za Kurir Lukina mama Marija Ivanović.

Kurir.rs D. Čeković

Bonus video:

04:44 Luka Blek na Beoviziji