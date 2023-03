NABIJAO MI ROGOVE SA NAJBOLJOM DRUGARICOM KOJA JE TVRDILA DA JE LEZBIJKA: Dečko je emotivno ZLOSTAVLJAO i nabijao komplekse!

"Nisam to mogla ni da zamislim. Vratila sam se kući oko jedan sat ujutro i skočila na svoju stranu kreveta. Međutim, tamo je bio njegov mobilni. Bilo je to kao da ga je sudbina ostavila tamo, inače nikada ne bih saznala da me vara s mojom najboljom prijateljicom, koja je inače lezbijka", prisetila se Kejdi Holms (27), medicinska sestra iz Vašingtona u SAD, dana koji joj je život okrenuo naopako.

Danas joj je drago što je ispalo tako jer inače nikad ne bi upoznala momka s kojim je jako srećna i koji je u njoj probudio onu strast za životom koju je nekada imala.

Za neveru bivšeg partnera sa najboljom prijateljicom saznala je pre nekoliko godina. U tom trenutku je sa njim živela oko četiri godine. Ispričala je da joj je "isisavao životnu energiju, a ona toga nije bila svesna". I dan danas se oporavlja i pokušava da bude onakva kakva je bila pre nego ga je upoznala. Prijateljica je posebno šokirala, jer to od nje nije očekivala.

- Bila je mlađa od mene, plavuša kao ja, ali zračila je energijom kakvu sam ja imala pre nego mi ju je on oduzeo. Suočila sam ga s tim, ali on je izbegavao da kaže bilo šta. Prošlo je još mesec dana pre nego sam ga ostavila - dodala je i nastavila da priča kako je godinama emocionalno zlostavljao.

Čak ju je, kaže, uverio kako je sama kriva što se on tako loše ponaša prema njoj. S vremenom joj je samopouzdanje padalo, a ona je utehu tražila u hrani. Ugojila se sa 56 kilograma na nešto više od 80. Sve više je verovala da je problem u njoj.

- Govorio mi je da sam glupa, kako mogu da budem takav idiot. S vremenom sam počela da preispitujem svoj razum. Pre veze s njim bila sam samouverena devojka puna života kojoj niko nije govorio šta da radi. U vezi s njim sam počela da tražim njegovo dopuštenje i savete kako da se obučem, kako ću da izgledam. Život je polako iščezao iz mene - prisetila se za Daily Mail.

Nakon praskida te veze samopouzdanje joj je se vratilo i skinula je višak kilograma. Iz svega je, kaže, puno naučila, a najvažnije je to da više nikad ne sme zanemariti samu sebe i da se pretvori u nešto što nije.

(Kurir.rs/24sata.hr)

