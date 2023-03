KRALJ IH ISTERAO IZ KUĆE, A SAD JE OTKRIVENO ŠTA ONI O TOME MISLE: Hari i Megan dobili ROK za iseljenje, ovo MORAJU da ispune

Princ Hari i Megan Markl slažu se s idejom što se tiče napuštanja Frogmor Kotidža nakon obaveštenja Bakingemske palate o deložaciji, objavljeno je.

Vojvoda i vojvotkinja nisu zaprepašćeni odlaskom kao što se ranije pisalo, verujući da ako bude trebalo da se isele, sami će se izvući, piše The Times.

Par je navodno dobio nekoliko nedelja da spakuje svoje stvari iz Frogmor Kotidža.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Bliski izvor rekao je da je par ''OK'' s tom odlukom.

Ranije ove nedelje, novinar Omid Skobi tvrdio je da su neki članovi kraljevske porodice bili zgroženi odlukom o izbacivanju Harija i Megan, a par se takođe osećao zapanjenim.

Insajder mu je navodno rekao: ''Sve to izgleda vrlo konačno i kao okrutna kazna. Kao da porodica želi zauvek da ih izbaci iz slike. Hari i Megan imaju vremena do početka leta da odu. U početku su im date samo nedelje, ali sada imaju barem do krunisanja.''

foto: Profimedia

Ipak, drugi izvor rekao je za The Times da je par zapravo bio "OK" s tom odlukom i da je imao pristup ''tako je kako je''.

Rečeno je da su Megan i Hari priznali da su bili vrlo privilegovani što imaju dom u Ujedinjenom Kraljevstvu i u SAD, ali su prihvatili da to za njih verovatno neće funkcionisati.

foto: Profimedia

''Najalarmantnije je bilo to što je to bio poklon Njenog veličanstva kraljice, a sada to više nije. Ali u redu je'', rekao je izvor.

Samo ove nedelje, The Sun je takođe izvestio da je imanje s pet spavaćih soba ponuđeno princu Endrjuu, koji trenutno živi u Rojal Lodžu u Vindsor Grejt Parku.

Međutim, on se navodno opire ponudi i želi da ostati u svojoj palati Vindsor Rojal Lodž.

(Kurir.rs)

