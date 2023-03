OVO JE MAJKA LUKA BLEKA KOJA SE KRIJE OD JAVNOSTI: Ona je uspešna poslovna žena u Čačku, a o sinu je OVO PORUČILA

Predstavnik Srbije na Evroviziji u Liverpulu je Luk Blek. Mladi umetnik koji poslednjih godina živi i radi u Londonu poreklom je iz Čačka, a na putu do pobede, kaže da mu je uz najbliže podrška i rodnog grada mnogo značila.

Posle školovanja u čačanskoj Gimnaziji, Luka Ivanović je otišao u Beograd na studije engleskog jezika i književnosti. Njegova porodica je nastavila da živi u Čačku, a za Kurir je prve utiske nakon pobede iznela njegova majka Marija.

Porodica Ivanović je presrećna zbog Lukinog uspeha i zajedno sa njim u prestonici dočekali su proglašenje pobednika iz Srbije za Pesmu Evrovizije. Iako presrećni, roditelji žele da lovorike pripadnu Luki, a oni će u Čačku nastaviti da slave bez pritiska javnosti.

"S obzirom na to da je Luka ovih dana, a i dalje to nesebično čini, vrlo posvećeno i vrlo iskreno davao intervjue, mi se kao porodica ne bismo oglašavali. U potpunosti razumem aktuelnost ovog trenutka, ali bismo isto tako želeli da se radujemo sa prijateljima, porodicom, bez ikakvog pritiska. To je zasad naša želja. Nadam se da ćete razumeti", rekla je za Kurir Lukina mama Marija Ivanović, koja je uspešna poslovna žena.

I Čačani koji ga ne poznaju ponosni su što je talentovani umetnik njihov sugrađanin, a takvom uspehu najviše su se obradovali prijatelji i rođaci.

"Stalno koristimo priliku kad dođe u Srbiju da što više vremena provedemo sa njim, jer nam baš svima nedostaje, ali smo isto sa te druge strane preponosni na njega što je postigao sav taj uspeh koji je tamo postigao i sad ovde za našu Srbiju", rekla je Ružica Simović za RTS, rođaka Luka Bleka.

"Ovo je bilo veoma važno jer je on pokazao sav trud koji je ulagao svih ovih godina i pre svega pokazao da je jedan veliki umetnik, kao što je on to već rekao i svi smo ponosni", navela je Katarina Gavrilović, drugarica Luka Bleka.

Puno glasova na finalnom takmičenju Luka je dobio iz rodnog grada, a podrška Čačka mu je, kako ističe, pomogla da ostvari san.

"Čačak me je oduševio. Mislim da mi je to dalo najveću moguću energiju zato što sam dobio slike od prijatelja koje imam tamo da je moj nastup bio na bilbordu velikom na Domu kulture u Čačku", rekao je predstavnik Srbije na Pesmi Evrovizije.

Podršku Čačana Luka će imati i na takmičenju u Liverpulu kada će svi navijati za njega i Srbiju.

