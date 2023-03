PIKE HTEO DA ZGAZI NOVINARA: Dao gas, ZALETEO SE NA NJEGA, pa mu PRETIO SMRĆU! Sramno ponašanje fudbalera, sve zbog jednog pitanja

Pike polako, ali sigurno puca po šavovima. Iako se isprva činilo da uživa u negativnom publicitetu, nakon što je njegova bivša objavila pesmu u kojoj je iznela pikanterije iz njihovog odnosa, čini se da se situacija polako menja, te da fudbaler ipak ne može da podnese pritisak, toliko, da se odlučio za neke više nego sramne poteze.

On je pre nekoliko dana, kako piše Marca, pokušao da pregazi novinara Žordija Martina, i to samo zato što mu je postavio jedno pitanje. Naime, on ga je zamolio da prokomentariše Šakirinu novu pesmu, koju je takođe posvetila bivšem partneru.

foto: Europa Press / Zuma Press / Profimedia

Martin je otkrio da je Žerar Pike stigao u kuću roditelja sa devojkom Klarom Čijom Marti i nije želeo da odgovara na novinarska pitanja o Šakirinoj novoj pesmi TKG koju je snimila sa Karol G.

Martin je ispričao da se na sve Pike samo nasmejao i nastavio svojim putem. Međutim, nekoliko trenutaka kasnije, fudbaler je napustio kuću roditelja, a Martin je i dalje bio na svom mestu. Kada ga je ugledao, Pike je ubrzao i zamalo ga pregazio.

"Danas sam prošao kroz neprijatnu epizodu sa Žerarom Pikeom i Klarom Čijom, zamalo da me pregaze", rekao je Martin za špansku emisiju "El Gordo i La Flaku".

Kao da to nije dovoljno, novinar je nagovestio da je iz automobila dobio nekoliko pretnji. "Kada su izašli, Pike je toliko ubrzao automobil da me je zamalo pregazio", dodao je on.

foto: Raúl Terrel / ContactoPhoto / Profimedia

"Nešto kasnije smo se mimoišli putem i oboje su mi se smejali, vređali me i pravili nepristojne znakove", objasnio je novinar.

I priča se tu ne završava jer je Martin nagovestio da je Pike na ovaj ili onaj način dobio njegov broj telefona i pretio mu.

"(Pike) je dobio moj broj telefona i čak me nazvao i rekao da ću umreti, inače, nije prvi put", rekao je.

(Kurir.rs/ Wanted)

Bonus video:

