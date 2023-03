MEGAN JE OVO NAJVIŠE MRZELA DOK JE ŽIVELA NA DVORU: Nikad se nije pomirila s Kejtinim uspehom, a za decu je želela SAMO JEDNO

Kada je ušla u kraljevsku porodicu, Megan Markl je znala da njen život više nikada neće biti isti - ali moglo bi se reći da nije znala koliko će se promeniti.

Vojvotkinja od Saseksa trebala je da se pridržava kraljevskih protokola nakon udaje za princa Harija, baš kao što je morala princeza Kejt kada se udala za princa Vilijama.

foto: Printscreen/Netfliks

No za razliku od Kejt, Megan nije uspela da šarmira članove kraljevske porodice na isti način. Pružajući uvid u svoje iskustvo u Kensingtonskoj palati, član osoblja podelio je Meganinu borbu s kraljevskim pravilima u novoj knjizi Toma Kvina, "Gilded Youth An Intimate History of Growing Up in the Royal Family".

"Mislim da u celoj istoriji nije postojala veća razlika između onoga što je neko očekivao kada je postao član kraljevske porodice i onoga što je otkrio da je to stvarno tako. Bila je silno razočarana", rekla je.

foto: Mayer RCF / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

I ne samo to, Megan je brzo shvatila da je kraljevski establišment tretira na "pomalo ponižavajući način" jer nije bila kraljevske krvi - nešto sa čime je i Kejt morala da se pomiri.

Međutim, član osoblja kaže da se Kejt mnogo bolje nosila s tim jer "nema Meganine mesijanske sklonosti" i iskoristila je svoj šarm da ih pridobije.

Stavove člana osoblja podržava jedan od Meganinih bivših savetnika, koji tvrdi: "Megan je mrzela da je kontroliše kraljevski protokol."

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

"Činjenica, na primer, da u palati Kensington kraljevski članovi moraju unapred da najave kada napuštaju palatu i kuda idu", dodali su.

Tvrdi da je Megan ovo pravilo smatrala "glupim", ali naglašava da ga palata smatra apsolutno bitnim.

Bivši savetnik je rekao: "Mislim da se Čarls slaže s Megan u mnogim tačkama - smatrao je da je veći deo protokola glup, ali teško je promeniti ga.

Vilijam je to prihvatio, zbog čega su Džordž, Luis i Šarlot tako konvencionalni i izgledaju kao nešto iz 1950-ih.

foto: Profimedia

"Megan želi nešto drugačije od ovoga za svoju decu - ona želi američku slobodu i da njena deca rade i govore šta žele i idu gde žele."

Megan i Hari preselili su se u Ameriku nakon što su objavili da napuštaju kraljevsku porodicu i od tada su tamo, osim svoje kratke oproštajne turneje u Velikoj Britaniji.

Par je poželeo dobrodošlicu svom sinu Arčiju 6. maja 2019, a nakon njega, ćerki Lilibet, 4. juna 2021.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

00:44 BBC povukao podkast o princu Hariju i Megan Markl!