PREMINUO GLUMAC (89) KOME SE SUDILO ZA UBISTVO SUPRUGE: Morao da plati 15.000.000 dolara, a hapšenje mu je uništio karijeru

Američki glumac Robert Blejk, najpoznatiji kao zvezda TV drame iz 1970-ih "Baretta" i filma Trumana Kapotija "In Cold Blood" (ubica Peri Smit), preminuo je u 89. godini, objavio je CBS News.

Blejk je umro mirno u svom domu u Los Anđelesu, okružen članovima porodice, navodi se u izjavi koju je za CBS i druge novinske agencije objavila njegova nećaka Norin Ostin.

foto: Doug Benc / AFP / Profimedia

Blejk, čiji su se roditelji bavili pesmom i plesom, rođen je 18. septembra 1933. u Natliju, Nju Džerzi kao Majkl Džejms Gubitosi.

Sa braćom i sestrama učestvovao je u vodviljskom nastupu poznatom kao "The Three Little Hillbillies" dok se poroidca nije preselila u Kaliforniju.

Smatran je jednim od većih talenata svoje generacije, ali njegova karijera je propala posle hapšenja 2001. godine.

Naime, njegova supruga je ostala sama u kolima u los anđeleskom komšiluku Stiduo City kada se desila pucnjava. Glumac je rekao policiji da se vratio u italijanski restoran u kom su večerali da bi uzeo pištolj koji mu je ispao, da bi se vratio i zetekao je mrtvu.

foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Blejk je 2005. oslobođen optužbi za ubistvo supruge Boni Li Bakli. Nekoliko meseci nakon presude u kaznenom slučaju, Bonina deca podnela su građansku tužbu protiv glumca, dobivši presudu da je Blejk odgovoran za njenu smrt. Morao je da plati 15 miliona dolara odštete.

Iza njega je ostalo četvoro dece.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:51 Komemoracija Branki Veselinović