ANĐELKA PRPIĆ OVAKO IZGLEDA U 7. MESECU TRUDNOĆE: Stomak u prvom planu, sad pokazala kako provodi trudničko vreme! (FOTO)

Glumica Anđelka Prpić koja očekuje svoje drugo dete i prvo sa partnerom Markom objavila je fotografiju na Instagramu gde je pokazala kako provodi porodiljsko odustvo.

Njen stomak je u prvom planu preko kog je prebacila ruku, a kako se na fotografiji vidi, ona odmara na nekom lepom, sunčanom mestu.

- O planovima za vikend... - napisala je.

Komentari su se nizali, a mnogi su je hvalili i pisali da je prelepa, da je lutka, lepotica, a mnogi su joj savetovali i da odmara.

Da podsetimo, naši mediji mesecima su brujali o trudnoći glumice Anđelke Prpić i njenom partneru. Pažnju je privuklo to što je on inače drug još iz školskih dana Anđelkinog bivšeg muža Darija Prpića, a koji je trebalo da mu bude kum na venčanju sa dugogodišnjom izabranicom. Njen otac, Predrag Stević je nedavno ispričao da podržava ćerku i svaki njen odabir.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to rešila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo...", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira - kazao je iskreno Anđelkin otac.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:50 Glumica Maša Dakić otkriva zbog čega je se plaši Robert de Niro!