NAŠA GLUMICA BILA JE UDATA ZA KOLEGU, PA SE RAZVELA: Nakon sedam godina obnovila ljubav, a u porodicu stigla još jedna divna VEST!

Glumica i voditeljka Tijana Ćurović pre dvadeset godina započela je romansu sa svojim kolegom Slavišom Ćurovićem, sa kojim je stala na ludi kamen, a potom se razvela.

Međutim, nakon sedam godina razvoda, glumački par obnovio je svoju vezu. Oni sada uživaju u skladnom braku i odrastanju svoje ćerke Taje.

foto: Printscreen

Voditeljka je sada na svom Instagramu ponosno pokazala naslednicu, koja neverovatno liči na nju, a uz to se i pohvalila njeni uspehom.

- Moj anđeo ostvaruje svoje snove... Primljena je u Petnicu...Plakale smo zajedno danas kada smo videle da je prošla! U stranu što je najdivnija ćerka na svetu, što je najdivnije biće koje hoda Zemljom, ona pored toga što je najbolji đak, ne zadovoljava se malim, običnim snovima. Leti ljubavi mamina... I ne zaboravi da te na tom letu da te čuvam tokom leta i volim najviše na svetu! Živim za tvoje snove! Mora mama malo da se hvali... Ponekada. Bar malo - napisala je ona, dok su se čestitke samo nizale.

Inače, Tijana je svojevremeno govorila o ljubavi sa Sinišom.

foto: Printscreen

- Prvi put videli smo se u beogradskom hotelu „Balkan“. Bilo je to septembra 2003. godine. Slaviša je u to vreme bio upravnik Nikšićkog pozorišta i trebala mu je glumica za ulogu u predstavi „Pretis lonac“, a moj profesor Feđa Stojanović preporučio je mene. Moram da priznam da mi se u početku uopšte nije svidelo njegovo ponašanje. Kad sam prihvatila ulogu, poljubio mi je ruku i predložio da me odveze kući, što sam odbila - pričala je svojevremeno ona.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

05:43 ZATVARALI SU ME U SOBU, A JA SAM BEŽAO KROZ PROZOR! Glumac se dotakao mlađih dana: Nastavnici su me ČUPALI ZA UŠI