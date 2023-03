GOLIŠAVA IVANA DUDIĆ SE ZAIGRALA NA PESKU: Mlada glumica se SKINULA, pa zapalila mreže, od njenih OBLINA zastaje dah (FOTO)

Ivana Dudić, koju mnogi smatraju jednom od najlepših srpskih glumica, pozirala je na plaži u kupaćem kostimu i izgledom mnoge oborila s nogu.

Za Ivanu kažu da je simbol prirodne lepote, a na njeno izvajano telo retko ko ostaje imun.

Nakon što je objavila fotografiju na kojoj pozira u jednodelnom kupaćem kostimu na plaži usledila je lavina komentara.

"Igrala sam se u pesku", napisala je Ivana, a onda su usledili komentari: "Nisi ni svesna koliko si lepa", "lutka", "boginja lepote"...

Inače, Ivana, koja je snimala intimne scene sa kolegom Milošem Đurovićem u seriji "Crveni mesec", otkrila je da li joj je bilo neprijatno u tim trenucima.

foto: Printscreen Instagram

- "Crveni mesec" kada sam snimala, snimala sam sa svojim kolegom sa klase, Milošem Đurovićem, sa kojim sam imala takav lav-hejt rilejšnšip privatno gde se pet minuta volimo, pa se pet minuta ne volimo. Prečudan odnos, ali baš kada smo snimali tu ozbiljnu intimnu scenu i punu strasti, na livadi pod mesečinom, ja mislim da nas dvoje tada nismo razgovarali - rekla je glumica.

foto: Printscreen Instagram

- Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja "hajde uhvati ga", "ajde, povuci je" i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strašno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano - istakla je Ivana za Kurir nedavno.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

02:11 OVAKO IZGLEDA SNIMANJE EKSPLICITNIH SCENA! Ivana Dudić o kadrovima s*ksa s kolegom: Reditelj mi govori HAJDE, UHVATI GA