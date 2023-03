SVE JE SPREMNO ZA OSKARE 2023: Zvezde pristužu na tepih koji nije CRVEN, a pažnju je ukrala ova glumica bajkovitom haljinom (FOTO)

Dodela Oskara i to 95. po redu uskoro počinje, a zvezde već stižu na tepih koji ove godine nije crven već boje šampanjca. To je presedan jer od 1961. glumci, glumice i ostali filmski radnici su uvek hodali po crvenom tepihu, pa je to postalo sinonim za sve veće manifestacije.

Dodela je u Dolbi teatru, a domaćin je komičar i voditelj Džimi Kimel.

Bilo kako bilo, glumice su zablistale na crvenom tepihu, a sve oči su bile uprte u Džejmi Li Kertis koja je nominovana za najbolju sporednu glumicu u filmu "Sve u isto vreme".

Ona se pojavila u svetlucavoj haljini boje šampanjca koja se poprilično dobro uklopila u boju tepiha.

Eva Longorija je izabrala smelu haljinu koja je otkrila nje bujni dekolte.

Mindi Kaling koju naša publika zna iz serije "Office" i crtane serije "Vilma" je obukla belu haljinu zanimljivog kroja.

Muzičar Dejvid Birn je takođe izabrao belu boju.

Međutim, najviše pažnje je izazvala mlada glumica Sofija Karson koja je bila u predivnoj beloj haljini, nalik onima koje nose princeze.

Jedan od favorita za najboljeg glavnog glumca, Brendan Frejžer je izabrao klasično odelo sa leptir mašnom.

Sve oči su bile uprte u Ostina Batlera koji je osvojio srca publike u filmu o legendi rokerola, Elvisu Prisliju.

