NISAM DOŽIVELA VRHUNAC U KREVETU DO 38. GODINE: Šok priznanje čuvene glumice! Ogolila dušu i otkrila sve o RASKIDU s bivšim

Američka glumica Rejčel Bilson (41) je u potkastu "Broad Ideas" vrlo iskreno progovorila o svom seksualnom životu. Zvezda hit serije "The O.C.", koja je do 2020. bila u vezi s komičarem Bilom Hederom (44), izjavila je kako nije doživela orgazam sve do svoje 38. godine.

- Nije li to ludo?! - prokomentarisala je, ali nije otkrila s kim je orgazam napokon i iskusila, prenosi Daily Mail.

Podsetimo, Bilson je pre Hedera bila u desetogodišnjoj vezi s kanadskim glumcem Hejdenom Kristensenom (41). Od toga su 18 meseci bili i vereni. Raskinuli su u septembru 2017. i imaju osmogodišnju ćerku Brajar Rouz.

Glumica je nedavno izjavila kako joj je raskid s komičarem Hederom, usred pandemije covida-19 i karantina, zaista teško pao.

- Nisam mogla da napustim svoju kuću, znate na šta mislim? Samo sam sedela kod kuće i nosila se s tim. Bila je to verovatno najteža stvar koju sam ikad učinila⁠, teža od porođaja. J*beno me bolelo! - otkrila je.

A sad je u potkastu rekla kako je u međuvremenu uspela da preboli raskid i "traži sledeću stvar". U avgustu 2022. godine Rejčel je potvrdila da ima novog dečka, a šuška se kako je reč o umetniku Zaku Laroku.

