NAJOMRAŽENIJA ŽENA DOŠLA NA DODELU OSKARA SA ZLIM PRIJATELJICAMA: Napravila FATALNU GREŠKU koja joj je ZAUVEK uništila reputaciju

Hejli Biber zajedno je s prijateljicama, Kajli Džener i Kendal Džener, prisustvovala Vanity Fair žurki nakon dodele Oskara.

Ovogodišnji dobitnici Oskara su već dobro poznati, modne kombinacije se i dalje komentarišu, a posebnu pažnju javnosti su privukle mlade dame, ujedno i bliske prijateljice - sestre Džener - Kajli i Kendal, ali i Hejli Biber - koje su zajedno stigle na Vanity Fair zabavu nakon dodele.

foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Kendal je za ovu priliku odabrala vintidž Žan Pol Gotje haljinu, Kajli Mejson Margiela by Džon Galijano, a Hejli Sen Loran.

Već je dobro poznato da se svet okrenuo protiv Biberice i njenih prijateljica nakon što je na društvenim mrežama izbio skandal s pevačicom Selenom Gomez.

foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Naime, Selena je prošlog meseca trpela i napade okrutnog dela javnosti zbog svog izgleda u kupaćem kostimu na odmoru u Meksiku, a ubrzo nakon toga je osvanuo na TikToku video koji je Hejli snimila s Kajli i Kendal.

foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ne kažem da ona to zaslužuje, ali kažem da Bog uvek odabere pravi trenutak", mogao se čuti u videu glas Hejlinog supruga, Džastina Bibera. To je odmah shvaćeno kao upućeno Seleni, pa je manekenka ubrzo obrisala objavu, ali šta je jednom bude na Internetu, ostaće zauvijek i korisnici društvenih mreža su to podelili na hiljade puta, najviše na TikToku.

Nakon toga je počelo da se piše i o jednom videu iz izlaska na kome su Hejlini hejteri primetili njeno ponašanje prema telohranitelju i otišli toliko daleko da su je optužili da s njim vara supruga.

Već je dobro poznato da su Džastin i Hejli imali problema u braku. Otvoreno su govorili o tome, a tokom godina prevladali uz pomoć vere. Naime, nije tajna da često posećuju večernje službe u crkvi.

