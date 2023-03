ANĐELKA PRPIĆ BLISTA! Glumica prošetala u društvu sina i pokazala kako provodi dane u 7. mesecu TRUDNOĆE, ne skida osmeh (FOTO)

ma to je divno!

Trudna Anđelka Prpić svoje slobodno vreme provodi sa mezimcem, a u prvom planu je prikazala stomak koji je svaki dan sve veći.

Glumica Anđelka Prpić čeka drugo dete sa svojim partnerom Markom, a sreću zbog drugog stanja svakodnevno prikazuje na svojim društvenim mrežama.

Anđelka je sada na profilu podelila snimak sa mezimcem, kojeg je dobila u braku sa Dariom Prpićem.

Njih dvoje su zajedno provodili svoje slobodno vreme u jednom tržnom centru, a u prvom planu se video trudnički stomak glumice, koja je u sedmom mesecu.

Anđelki stomak raste svakog dana sve više, a da dobro podnosi trudnoću, govori i činjenica da ona bez problema trčkara i skakuće na pomenutom klipu, dok je sin prati sve vreme.

Podsetimo, domaći mediji mesecima su brujali o trudnoći glumice Anđelke Prpić i njenom partneru, koji je inače drug još iz školskih dana Anđelkinog bivšeg muža Darija Prpića. Njen otac, Predrag Stević je za "Blic" nedavno ispričao da podržava ćerku i svaki njen odabir.

- Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to rešila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo...", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira - kazao je iskreno Anđelkin otac.

