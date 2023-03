OLGA I IVAN DOBILI SU SINA I ČUDILI SE NJEGOVIM SIVIM OČIMA! Posle 3 meseca stigao je ŠOK poziv: Ostavite ga u sirotištu!

Priča Ivana i Olge Aljohin, bračnog para iz Čeljabinska u Rusiji, pre dve godine je obišla doslovce čitav svet - ova 35-godišnjakinja se 2018. podvrgla vantelesnoj oplodnji nakon što je bezuspešno pokušavala da ostane u drugom stanju. Ona je ubrzo zatrudnela, a u novembru iste godine supružnici su dočekali sina Denisa (4).

No, ubrzo se ovaj srećni događaj pretvorio u zaplet dostojan turske ili latinoameričke sapunice. Samo tri meseca nakon porođaja, ispostavilo se da Denis nije njihov biološki sin, već da je rodila "pogrešno dete", prenosi britanski "Mirror".

Naime, Olga je greškom oplođena jajnom ćelijom druge pacijentkinje, a čak sumnja da zna i o kojoj je ženi reč.

"Tog dana kada sam otišla na kliniku kako bih dala jajne ćelije na istom odeljenju sam srela jednu ženu. Razmenile smo nekoliko rečenica, ali ne mogu da se setim njenog imena. Rekla je da su joj uzeli 10 jajnih ćelija, isto kao i meni. Ponovo smo se srele prilikom oplodnje na istom odeljenju. Od tada je nisam videla", priča ova Ruskinja.

Olga se porodila u novembru 2018, devet nedelja pre termina, a da nešto nije u redu shvatila je već po izlasku iz porodilišta - dečakova krvna grupa bila je A i imao je sivoplave oči, iako u užoj i široj porodici to nije imao od koga da nasledi.

foto: WillWest News / Profimedia

"Moja krvna grupa je B, a moj muž ima nultu krvnu grupu. Naš sin nikako ne može da bude A krvna grupa. Doktor me je uveravao da je to teorijski ipak moguće. Ali, ja sam se raspitala i ne postoji šema koja može da dovede do toga da moj suprug i ja dobijemo dete sa krvnom grupom A. Život mi se okrenuo naglavačke. Bila sam u dubokom šoku i panici. Plakala sam po čitave dane, a nikome nisam mogla da kažem razlog", ispričala je ona.

Lekari su potom uradili nove analize krvi i DNK testove, a rezultati su stigli tri meseca nakon porođaja. "Pozvali su nas iz bolnice. Rekli su nam da niko od nas nije biološki roditelj našem sinu", rekla je Olga, dodavši kako im je bolnica platila odštetu i ponudila da ostave dečaka u sirotišu.

Takođe, klinika je odbila da supružnicima Aljohin otkrije ime bilo koje žene koja bi potencijalno mogla da bude prava Denisova majka i koja je rodila njihovo dete.

foto: WillWest News / Profimedia

Olga i Ivan su istakli da će Denisa svakako odgajati kao svoje dete i da ga se nikada ne bi odrekli, ali da bi ipak voleli da znaju ko je i sa kim živi njihovo pravo dete.

"Ako pronađemo roditelje našeg deteta, voleli bismo da uspostavimo normalan kontakt. Mogli bismo da se preselimo tamo gde žive. Ili se možda ispostavi da već živimo u blizini. Ne mislim da postoji šansa da zamenimo decu. Nikada se ne bih odrekla Denisa, ja sam ga nosila i dojila. Ali možemo možda da uzmemo decu za praznike. Samo želimo da uspostavimo odnos sa njima", poručili su.

Bračni par je izneo svoju priču javno u nadi da će doći do odgovora, ali kako se nakon toga više nisu oglašavali u javnosti, rasplet ostaje nepoznat.

Kurir.rs/žena