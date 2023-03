U JEHOVINIM SVEDOCIMA NIJE SMELA DA PISNE, A ŠKOLA JE BILA ZABRANJENA: Sada je najbogatija penzionerka sveta, a nema još ni 50

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Najbolja teniserka svih vremena Serena Vilijams (41) uživa u penziji, što se da videti i po njenom Instagramu.

Serena Vilijams nerado je rekla zbogom tenisu, s obzirom da joj je doneo u životu sve ono o čemu je nekad mogla samo da mašta - slavu, bogatstvo, popularnost... međutim, najbolja teniserka s vih vremena odlučila je da se posveti drugim projektima i svojoj porodici na prvom mestu.

Čini se da joj novi život baš prija, s obzirom da je samo nebo granica za sve ono što je odlučila da postigne najmlađa penzionerka. Tako je sa ćerkicom išla i u muzej, porodično prisustvuju proslavama prijatelja što je ranije bila retkost zbog njenih sportskih obaveza, a i sada ima vremena da radi na svojoj kolekciji.

Tako je izbacila fotografiju na kojoj je u seksi, pripijenoj haljini koja je otkrila njene zategnute noge, a uz objavu je napisala jednostavno "Vreme za mini haljine".

I da, nema sumnje da su mini haljine najveći trend 2023. godine, a Serena je pokazala kako da ih nosite i dominirate!

No, zanimljivo je da je situacija u prošlosti bila potpuno drugačija. Ovako nešto bilo joj je strogo zabranjeno, ako se uzmu u obzir pravila crkve koje je navodno još uvek član.

Stroga pravila oblačenja za Jehovine svedoke

Naime, i Serena i Venus su Jehovini svedoci, a ovaj kult izričito zabranjuje ženama da nose kratko, ali i pantalone. Pravila nalažu da muškarci budu obrijani, u odelima, a da se žene oblače skromno.

No, Serena je danas sve samo ne skromna - i ako, zaslužila je, zbog čega su mnogi mišljenja da je napustila crkvu. Zapravo, dobar deo njenih fanova se i nada da je to slučaj, ako uzmemo u obzir pakao koji je prošla zbog kulta u davnoj prošlosti.

Slobodno se može reći da je imala pakleno detinjstvo i to zbog oca koji ju je i vinuo u zvezde. Svi znaju da je Serenu od treće godine trenirao otac Ričard Vilijams. O njemu će se govoriti da je "nešto između ludaka i genija". Iako je radio kao radnik u obezbeđenju, voleo je da gleda tenis i odlučio je da mu ćerke Venus i Serena postanu teniserke.

Napravio je plan od 78 strana, počeo i sam da igra, a trener mu je bio čovek sa nadimkom Stari Viski, kome je Ričard plaćao flašama pića. Serena i godinu dana starija Venus rodile su se u Saginou, država Mičigen, rodnom mestu njihove majke Orasin Prajs, zvane Brendi, medicinske sestre i udovice, koja je venčanjem sa Ričardom dovela i tri ćerke iz prvog braka: Jetundu, Lindreu i Ajšu.

Ako se tome doda petoro dece iz Ričardovog prvog braka, sestre Vilijams imale su četu pomoćnika koja će im pomagati tokom budućih treninga. Porodica se brzo preselila u Kaliforniju, i to baš u Kompton, predgrađe Los Anđelesa.

Odrasla u ozloglašenom delu grada

Kompton je ozloglašeni deo grada poznat po bandama "bladsi" i "kripsi", crveni protiv plavih, gde su se ubistva dešavala svakodnevno, a policija je izbegavala da se meša. E, tu je mala Serena trenirala sa Venus, dok su im roditelji sprovodili tešku disciplinu.

Kao Jehovin svedok imala je strogu disciplinu

Kretale su na spavanje u 10 uveče, a pošto su svi bili članovi Jehovinih svedoka, nisu slavili tradicionalne hrišćanske praznike niti ičiji rođendan. Nisu članovi nijedne političke partije i ne glasaju.

Nisu ih puštali ni u školu, Orasin je devojčice učila kod kuće. Ipak, život u Komptonu uzeo je danak porodici: u jednom od uličnih obračuna bandi poginula je najstarija Orasinina ćerka Jetunde. Serena je nikada nije zaboravila: osnovaće kasnije fondaciju sa sestrinim imenom.

Serena se borila kao lavica da bi postala to što jeste - najbolja, a danas, iako ima milione na računu i dalje pomaže sve one kojima je to potrebno.

Osnovala je mnogo fondacija za pomoć Afroamerikancima, ženama bolesnim od raka dojke, obolelima od AIDS-a, postala ambasador Unicefa, dala mnogo novca u dobrotvorne svrhe, a još se pamti da je tokom kovida kupila više od četiri miliona maski i podelila ih školama.

Završila je modni dizajn na univerzitetu, ima modnu liniju koja nosi njeno ime, voli da piše, lepo peva, tečno govori francuski i zaradila je 86 miliona dolara samo od novca sa turnira. O svotama koja dobija od reklama možemo samo da sanjamo.

Ljubavni život

Serena je bila u mnogim kratkim vezama, a jedna od njih je i sa slavnim reperom Drejkom. Ali muškarac njenog života je Aleksis Ohanijan, osnivač popularne platforme za društvene medije Redit.

Na mesto izvršnog direktora došao je 2014, kada je Reditova veb-stranica postala treća po posećenosti u Americi i vredna ogromnih 1,8 milijardi dolara. Teniska superzvezda i tehnološki guru upoznali su se u jednom rimskom hotelu 2015. Ohanijan je počeo da prati Serenu svuda gde je igrala.

Niko nije znao da je u osmoj nedelji trudnoće kada je januara 2017. osvojila Australijan Open. Septembra iste godine par je dobio ćerku Aleksis Olimpiju. Dva meseca nakon rođenja Olimpije venčali su se u Nju Orleansu.

Svadba je bila u ambijentu bajke "Lepotica i zver", sa svodovima i stolovima od cveća. Serena je nosila raskošnu princes venčanicu Aleksandera Mekvina, a na ruci dijamantski prsten vredan tri miliona dolara. Aleksisa je obukao "Armani".

Došli su svi koji im znače: Bijonse, Kim Kardašijan Vest, Džej Zi, Ana Vintur... Sve je bilo neformalno i raskošno, zvanice su sedele i ležale na sofama umesto na stolicama, na buket belih ruža u Sereninim rukama palo je nekoliko suza radosnica. I mladoženji su oči zasuzile.

Sada žive čaroban život sa svojom devojčicom. Serena se preselila iz svoje kuće u Palm Biču na Beverli Hils. Aleksis svoju suprugu podržava u svemu, što se da primetiti i po njenom osmehu koji je poslednjih dana veći nego ikada.

(Kurir.rs/Wanted)

