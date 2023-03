NEKAD NAJLEPŠA ŽENA SADA NE MOŽE NI DA SE NASMEJE OD BOTOKSA: Uhvaćena na snimanju KULTNE SERIJE, ljudi U ŠOKU od njenog izgleda

Svi ljubitelji legendarne serije "Seks i grad" jedva su dočekali izlazak njenog nastavka "I tek tako", gotovo 25 godina nakon snimanja prve epizode.

Nakon podeljenih mišljenja o prvoj sezoni nastavka, trenutno se snima druga, iako je i sama autorka serije (koja je glavni lik Keri Bredšo temeljila na sebi) iskreno rekla da se više ne može da se poistoveti s njom.

"Neprijatno sam iznenađena zbog mnogo odluka donesenih u novoj seriji. HBO je Sari Džesiki parker i Majklu Patriku Kingu dao franšizu iz raznih razloga i ovo su smislili. To više nisam ja. Keri je završila kao luckasta žena koja se udala za jako bogatog tipa. To nije moja ili priča nekih mojih prijateljica. Ali, eto, televizija ima svoju logiku", utvrdila je nakon što je prva sezona nastavka ugledala svetlo dana.

Neki su kritikovali lošiju modu od očekivanog, drugi su komentarisali kako su likovi "poglupljeni". Takođe, puno kritika dobio je i izgled glavnih glumica, ali sasvim neopravdano jer - žene prirodno stare. Ipak, posebno je negativan tretman u javnosti dobila Kristin Dejvis, koja tumači lik Šarlot Jork, jer se podvrgnula tretmanima i okrenula pomoći estetske hirurgije.

"Šarlot ima novo lice", "Šta je Šarlot uradila svom licu", "Potpuno razumem pritisak koji žene imaju da moraju da izgledaju na određeni način i verovatno ću i sama imati plastičnu operaciju, ali Kristin izgleda kao Džoker iz Betmena", "Svaki put kad pokažu lice Kristin Dejvis, pitam se koliko je platila za tako užasnu plastičnu operaciju. Nekada je bila prirodna lepotica", samo su neki od brojnih komentara s kojima je Kristin morala da se suočava.

Sada su je paparaci ponovo fotografisali na snimanju novih epizoda druge sezone serije, a komentari su i dalje isti.

Danas 58-godišnja glumica popustila je pod pritiscima iako je tokom godina nekoliko puta poručila kako ne planira da ide pod nož jer se boji postupka, ali i konačnih rezultata.

"Svako misli da može da komentariše šta god želi i piše kako mu se sviđa ili ne sviđa naša kosa, naše lice, bilo šta... To je postalo toliko intenzivno da sam ostala u šoku. Ljuta sam, a ne želim to da budem, pa sam prestala da čitam komentare", rekla je Kristin Dejvis o kritikama koje je dobila nakon premijere, dodajući:

"Svake nedelje su pisali o mom kruškolikom obliku tela, ali to mi tada definitivno nije bio kompliment. Izluđivalo me jer to tada nisam mogla da zaustavim, a nije drugačije ni sada. Biću iskrena, osećam da ću reći svima: 'J*bite se ljudi, radite bolje ako mislite da možete.' Tako se osećam. Problem je s društvenim mrežama jer ne znate ništa o ljudima s druge strane. Oni su samo tu da bacaju 'bombe' koje će vas povrediti. I to me ljuti", iskrena je bila glumica.

U galeriji pogledajte kako je Kristin Dejvis izgledala u mladosti.

