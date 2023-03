POZNATA GLUMICA SE ONESVESTILA USRED VRELE AKCIJE U KREVETU: Probudila se U BOLNICI pa joj saopštili DIJAGNOZU, i dalje ima TRAUME

Američka glumica i televizijska voditeljka, Keli Ripa uvek je bila neverovatno, katkad i urnebesno, otvorena dok priča o svom seksualnom životu, ali u svojoj najnovijoj knjizi otkrila je zastrašujuću situaciju koja joj se dogodila tokom seksa sa suprugom Markom Konsuelosom.

U svojim memoarima "Live Wire: Long-Winded Short Stories" pojasnila je da je do svega došlo šest meseci nakon što im se 1998. rodilo prvo dete. Suprug i ona bili su usred bračnog klinča kada se onesvestila. Bio je to zastrašujuć trenutak, naročito za njenog supruga, napisala je.

Sledeće sećanje joj je buđenje u bolničkom krevetu. Lekari su joj, nakon što se probudila, objašnjavali kako nije sasvim jasno zašto se onesvestila, ali da su pregledom ustanovili kako ima dve ciste na jajnicima, piše Little Things.

- Pogled mi je šarao s monitora, na kom su prikazani moji jajnici, i supruga koji me gledao, srećan što je ipak sve donekle u redu - napisala je.

Rekla je kako je događaj ostavio posledice na nju.

- Seks mi i danas katkad može biti traumatičan. Mark ne mora da brine ni o čemu, on nakon seksa može da gleda film, ispija sok i jede grickalice, a ja znam da ležim na leđima i razmišljam kada će mi ove dve ciste pući i hoću li opet morati u bolnicu - otkrila je.

Ipak, Keli je celoj priči dala i pozitivan ton. Kaže kako joj je, zapravo, bilo najgore da vidi u šta ju je suprug obukao pre dolaska hitne pomoći.

- Pogledala sam se i videla da nosim bodi u stilu osamdesetih, prevelike pantalone i Manolo Blanik "j*bi me" štikle. Obukao me kao jeftinu prostitutku. S druge strane, možda je to bio najbolji kostim koji sam mogla da nosim dok sam bila rastegnuta na ginekološkom stolu. Mislila sam da sanjam, nisam verovala da mi se događa nešto ovako bizarno, mislila sam da imam noćnu moru - smeje se glumica, dodajući kako se divi Marku koji podržava njeno otvoreno pisanje o njihovom seksualnom životu.

- Mislim da mi dopušta deljenje tih intimnih trenutaka jer ga to iskreno zabavlja. Uostalom, mislim da ne bismo bili toliko dugo zajedno da me ne smatra zabavnom.

Little Things dodaje kako Keli i Mark imaju zaista neverovatan, skladan i humorom začinjen odnos, a u braku su već 26 godina.

(Kurir.rs)

