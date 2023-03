PARNI VALJAK NASTAVLJA S RADOM: Za naslednika AKIJA RAHIMOVSKOG izvisio njegov sin, Đorđe David gura ZVEZDU GRANDA! EVO KANDIDATA

Grupa Parni valjak nastavlja s radom nakon smrti pevača Akija Rahimovskog, a trenutno se traži njegov naslednik. Prema pisanju hrvatskih medija, za to mesto "izvisio" je njegov sin Kiki Rahimovski, a Đorđe David u bend gura Aleksandra Josifovskog, prošlogodišnjeg drugoplasiranog kandidata u "Zvezdama Granda", kojem je on bio mentor.

foto: Dragan Kadić, Printscreen/Youtube

- Divno mi je da se setim Parnog valjka i Akija Rahimovskog. To je bio jedan brutalan pevač i neponovljiv vokal, jer je imao korene iz Makedonije. Shodno tome, a pošto se sada traži novi pevač, evo predloga s moje stolice da to bude Aleksandar Josifovski. On je ozbiljan kandidat kojeg bi ekipa iz Zagreba trebalo da proba - izjavio je Đorđe David u emisiji "Zvezde Granda" nakon što je takmičarka Ksenija Tanu izvela hit Parnog valjka "Lutka za bal".

foto: Kurir televizija

Hrvatski mediji već tvrde da je novi vokal grupe Igor Drvenkar, ali za to još nema zvanične potvrde. Kako piše Net.hr, u muzičkim krugovima šuška se da je frontmen sastava Husein Hus Hasanefendić opet okupio bend i da im se Igor pridružio na probama. Ipak, Hus se nikada nije zaletao sa izjavama ko bi mogao naslediti Akija.

foto: Marina Lopičić

On, kao i ostali članovi Valjka, bio je potresen zbog njegove iznenadne smrti i u medijima je poslednjih godinu dana uvek vrlo emotivno govorio o njemu i njihovim nastupima.

Filip Rudan foto: Petra Mikšik

U igri za novog pevača prvo je bio Akijev sin Kiki Rahimovski, takođe pevač, čiji glas jako podseća na očev. Potom je i mlađani Filip Rudan, posebno omiljen među tinejdžerkama, uskočio kao moguća zamena, ali očigledno da odluka nije doneta.

Igor Drvenkar, najveći favorit za to mesto, nastupao je u mjuziklima "Uskrsli", "Isus Hrist superstar" i "Lepotica i Zver", u kojem je čak glumio glavnu ulogu, Zver.

foto: Printscreen/Youtube

Aleksandar Josifovski došao je prošle godine do samog kraja velikog finala "Zvezda Granda", u kojem se za pobedu borio s Nerminom Handžićem. Josifovski je bio jedan od favorita i mnogi su mislili da će čak on pobediti, ali nije uspeo.

- Zadovoljan sam kako je sve ispalo, još ne mogu da verujem da se ovo desilo. Nisam očekivao toliki broj glasova, iznenadio sam se kada sam čuo. Desilo se nešto što je za mene ekstra, baš se tako osećam, pošto se kao predstavnik roka nisam nadao ovome - izjavio je Aleksandar, koji je već objavio nekoliko singlova.

Kurir.rs

Bonus video:

00:19 Beogradako prolece Aki Rahimovski i Lado Leskovar zapevali