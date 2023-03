PEVAČ SE RAPLAKAO DOK JE PRIČAO O ŽENINOJ BOLESTI I SMRTI NAJBOLJEG DRUGA Podelio svoju priču uspehu: Nkad ništa od njega!

Ed Širan snimio je dokumentarnu seriju "The Sum Of It All", u kojoj je ispričao sve o svom detinjstvu i putu do slave, a u prvom trejleru je zaplakao kad je progovorio o bolesti supruge i smrti najboljeg prijatelja Džamala.

U najavi Širan priča o svom detinjstvu i problemu s mucanjem koji ga je pratio, ali i rečenici koja ga je pratila na početku karijere: "Ovaj tip neće biti pop zvezda. Ništa od njega."

Snimci iz njegovog detinjstva preklapaju se sa scenama na pozornici tokom njegove velike rasprodate turneje, a zatim priča o prijateljstvu sa muzičkim producentom Džamalom Edvardsom, koji mu je dao prvu veliku priliku, a umro je prošle godine u 31. godini zbog zastoja srca uzrokovanog konzumacijom alkohola i kokaina.

Emotivan trenutak

Pevač je progovorio o zdravstvenim problemima svoje supruge Čeri Siborn, sa kojom ima dvoje dece, a dijagnostikovan joj je tumor dok je bila trudna s 10-mesečnom ćerkom Džupiter.

"Sve u mom životu postalo je puno bolje kad je Čeri došla", izjavio je pevač koji se rasplakao u autu preplavljen emocijama zbog smrti prijatelja i bolesti svoje supruge. Na snimku se vidi kako se rasplakao na pozornici, a njegova supruga komentarisala je kako se još nije suočio s emocijama.

Dokumentarac se sastoji od četiri epizode, a prva će biti objavljena 5. maja.

