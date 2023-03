NAŠ POZNATI PEVAČ JE POTOMAK GAVRILA PRINCIPA: Ovo malo ko zna! O slavnom PRETKU pričao je SAMO JEDNOM, a evo u kakvom su SRODSTVU

Istorijsku ličnost kakva je Gavrilo Princip teško je dovesti u vezu sa ličnostima iz sveta popularne muzike.

Međutim, interesantan podatak, za koji malo ljudi zna, jeste da je on predak vođe grupe "Partibrejkersi", Zorana Kostića Caneta, koji je u jednom intervjuu otkrio detalje o porodičnoj vezi s čovekom koji je 28. juna 1914. godine izvršio atentat na austrijskog nadvojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju.

foto: Zorana Jevtić

- Ja sam potomak Gavrila Principa. Majka Gavrila Principa i moj pradeda su rođeni brat i sestra… Mi smo porodično partibrejkeri. Mi smo partibrejkeri kroz epohu i vreme – rekao je svojevremeno Cane.

Tom prilikom je pokušao i da razjasni neke stvari u vezi sa Principom.

foto: Ilustracija

- Svašta se pisalo o Gavrilu. Najgore je što su nas učili je to da je njegov metak ubio trudnu ženu. Nije istina. Sofija Hotek nije bila trudna. Ona je dva meseca pre dolaska u Sarajevo imala težak pobačaj. To čak nisu sami Austrijanci smislili, već naši austrijski učenici. Suština je da je to bila borba za slobodu. Nije mogao on da napiše molbu "Ej, Ferdinande nemoj da nas ugnjetavaš" - rekao je muzičar, pa dodao:

foto: Zorana Jevtić

- Jer kako god gledaš kroz istoriju, mi smo hteli da budemo Austriji pri ruci, ali uvek smo bili zloupotrebljeni. Gavrilo nije bio sam. Tu su bili i Hrvati, muslimani. Mehmedbašić je imao namazan nož otrovom i hteo je da cara ubode u samoj sarajevskoj većnici. Čabrinović je bacio bombu. Gavrilo je iz trećeg pokušaja uradio to što je uradio. Kao što znamo, hteli su cara da ubiju i Tin Ujević i ekipa. Gavrilo je sa svojih nepunih 19 godina dao život da bismo svi mi živeli zajedno - zaključio je Cane svojevremeno za Nedeljnik.

