UHVATILA SAM DEČKA NA GOMILI S NAJBOLJOM DRUGARICOM: Moja osveta je tako bila PAKLENA, da ništa ODVRATNIJE nikad nisam uradila

Raskid s partnerom nikada nije lak, pogotovo kada se rastanete zbog mučne okolnosti poput neverstva. Neki ljudi, međutim, mogu da smatraju posebnim zadovoljstvom da se osvete bivšem partneru. Tako je jedna devojka ispričala kako se surovo osvetila svom dečku koji ju je prevario s najboljom prijateljicom kada su još bili tinejdžeri,a mnogi njenu osvetu smatraju urnebesnom, piše Mirror.

Korisnica TikToka Ela, koja ima više od 250.000 pratilaca, priznala je da je tako ponosna na sebe što se osvetila. Na snimku, koja je do danas premašio 50 hiljada pregleda, TikTokerka je priznala da je urinirala po odeći svog bivšeg partnera - ali kaže da je on to zaslužio.

- Tada sam imala 15 godina, a moja prijateljica, koju ćemo za potrebe ovog videa zvati Mili, bila je godinu iznad mene u školi i imala je 16 godina. Njena mama je odlazila za vikend, a bilo je nekoliko dana pre Dana zaljubljenih, pa smo pomislili da bismo mogli da organizujemo zabavu za Dan zaljubljenih. Došao je dan žurke, pozvali smo gomilu ljudi iz naše škole i bilo je puno dečaka, uključujući naše momke. Zajedno smo se spremale i kad su svi počeli da se pojavljuju ​​bilo je tako zabavno. Međutim, nekoliko sati kasnije nisam nigde mogla da pronađem svog dečka i prijateljicu, pa sam pomislila "gde su?" - ispričala je.

Tvrdi da ih je tražila svuda, a i ispitala je sve ljude na žurki da li su ih primetili u blizini. Zatim je odlučila da pretražuje sobu po sobu u kući, u nadi da će ih pronaći.

- U jednoj od soba u koje sam ušla nalazili su se njih dvoje. Ona mu je sedela u krilu na krevetu i ljubili su se. Moje malo 15-godišnje srce se slomilo. Doslovno sam mislila da je kraj sveta. Nikad u životu nisam bila tako tužna, jednostavno nisam mogla da verujem. Rekla sam: "Ti si takav idiot, kako si mogao to da mi uradiš?!". Briznula sam u plač i nazvala mamu da dođe po mene. Bila sam tako ljuta i razmišljala sam kako da se osvetim. Mislila sam da moram da se osvetim jer to nije pošteno! Pomislila sam kako je upravo kupio novi kaput i kako mu se stvarno mnogo sviđao. Mislim da ga je koštao nekoliko stotina funti i bio je iz potpuno nove kolekcije. Kad sam sišla dole i videla njegov kaput kako visi u garderobi - nastavila je.

Ne mogavši ​​da suzdrži smeh, Ela je priznala kako mu se popiškila na kaput.

- Kad se sad toga setim, tako je odvratno, ali tada sam mislila da je smešno i da će me mrzeti zbog toga. Kad sam završila, samo sam to ostavila i istrčala napolje jer je mama došla ispred da me pokupi. Nikad više nisam razgovarala s njim. Tako sam ponosna na sebe što sam to uradila. Ako se iko od vas pita kako se osvetiti, onda je to najbolji način - dodala je Ela.

Otkako je podelila svoju priču na TikToku, pokrenula je veliku raspravu na internetu o tome da li je osveta gnusna ili urnebesna. Međutim, nekim korisnicima, njena osveta činila se kao dobra ideja.

- Ovo je stvarno smešno - napisala je jedna korisnica.

- Genijalno smišljena ideja u tom trenutku - dodao je neko drugi.

- Nikada mi tako nešto ne bi palo na pamet - glasio je treći komentar.

