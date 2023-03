PRINCEZA DAJANA JE BILA HAPŠENA: Isplivala TAJNA ČUVANA 37 GODINA! Njena bliska osoba progovorila o INCIDENTU! Evo šta se desilo

Princeza Dajana ostala je upamćena po svojoj jednostavnosti i vrcavom duhu koji su kod nje voleli mnogi širom sveta. Pokojna princeza često puta je kršila kraljevske protokole kako bi se zabavila ili udovoljila svojoj deci, a svoj nestašluk nije skrivala ni kada se radilo o druženju s prijateljicama i jetrvama. Jedna od njih bila je i Sara Ferguson, bivša supruga princa Endrua.

Vojvotkinja od Jorka je nedavno u emisiji Keli Klarkson ispričala zanimljivu anegdotu sa svoje devojačke večeri 1986. godine.

Naime, otkrila je da su ona i princeza Dajana odlučile da se maskiraju u policajce i da su otišle u jedan noćni klub.

foto: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

- Naravno da idete u noćni klub s princezom od Velsa… Sele smo i konobar nam je prišao i rekao: "Oprostite, ovo je klub članova i to je za zabavu, a mi ne služimo policajcima ovde". Međutim, bile smo toliko uverljive da smo se uklopile i prevarile ostale posetioce kluba, ali su i nadležne u klubu uverile da su pravi policajci i pokušale da izbace druge.

Potom su napustile klub, a Dajana se razotkrila rekavši jednoj ženi da ima istu takvu haljinu koju je dotična obukla.

Sara ju je podsetila da su ''policajci'', ali je bilo kasno.

foto: Profimedia

- I tada su nas uhapsili - rekla je Ferguson.

- Bile smo u zadnjem delu kombija, okrenule smo vereničko prstenje na drugu stranu. Dajana je samo pogledala okolo i videla čips sa ukusom dimljene slanine i počela da ga jede - otkrila je Sara.

- Policajac ispred je rekao: ''Ne možete to da radite", a onda su na kraju shvatili da smo to bile Dajana i ja - pričala je kroz smeh Sara, koja je sve do smrti princeze Dajane bila njena prijateljica.

Vojvotkinja od Jorka i bivša supruga britanskog princa Endrua, Sara Ferguson, godinama je bila jedna od najomraženijih članova britanske kraljevske porodice.

foto: Profimedia

Ona se za princa Endrua udala 23. jula 1986. godine u Vestminsterskoj opatiji i sve je na početku ličilo na pravu kraljevsku bajku.

Pre venčanja se šuškalo da je lično princ Endru dizajnirao verenički prsten i svojoj nevesti odabrao burmanski rubin kako bi se slagao s njenom crvenom kosom.

Međutim, već pet godina kasnije njihov brak je bio u krizi, a onda je usledio i skandal koji do tada nije viđen u britanskoj kraljevskog porodici.

foto: Profimedia

Naime, u avgustu 1992. godine, Daily Mirror je objavio fotografije na kojima se vidi kako američki finansijski menadžer Džon Brajan ljubi nožne prste Sari Ferguson dok se ona sunča bez gornjeg dela kupaćeg kostima. Ovo je bio prvi put da je neki član kraljevske porodice viđen u toliko prisnoj i intimnoj situaciji, a cela kraljevska porodica tada se distancirala od Sare, te su ona i princ Endru doneli odluku o razvodu 1996. godine, kada je ona ostala bez titule Njenog kraljevskog visočanstva.

Međutim, poslednjih godina među njima su manje tenzije, a mnoge je iznenadila odluka kralja Čarlsa da nakon 30 godina Sara Ferguson ponovo proslavi Božić s kraljevskom porodicom.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani