ŽELIM DA IM KAŽEM ISTINU DOK NE BUDE KASNO! Bivši batler princeze Dajane želi da razgovara sa prinčevima Vilijamom i Harijem

Bivši batler princeze Dajane, Pol Barel (64) otkrio je da želi da porazgovara s prinčevima Vilijamom (40) i Harijem (38). S obzirom da batler boluje od teške bolesti - raka prostate, rekao je kako je vreme da im ispriča sve što zna o princezi.

- Znam da nešto od toga nije lepo, ali ako napustim ovo mesto i odem negde drugde, oni to nikad neće saznati. Mislim da bi trebali da znaju- započeo je u razgovoru za Mirror.

- Moja bolest usmerila je moju pažnju na to da im kažem stvari pre nego što bude prekasno, da im kažem ono što bi stvarno trebali da znaju. Mislim da bi mi Dajana rekla: Pol, ovo mora da ti bude prioritet. Moraš da odeš i vidiš moje dečake - dodao je Pol.

Pol i Dajana provodili su puno vremena zajedno, čak je ranije govorio i da su bili najbolji prijatelji i rekao je kako je samo njemu verovala.

- Proveo sam mnogo sati s Dajanom, u njenim najsrećnijim i najmračnijim vremenima. Poverila mi se i postoje mnoge stvari o kojima nikada nisam razgovarao, ali sada osećam da je pravi trenutak. Mislim da bi ono što imam za reći moglo ponovno da spojiti braću, što bi Dajana očajnički želela. Reći ću im samo istinu, to je sve. Ne tražim ništa zauzvrat - otkrio je.

Ispričao je i kako smatra da bi prinčeve nove informacije zbližile i da bi mogli ponovo da budu u dobrim odnosima.

- Zar ne bi bilo divno videti ih kako rade na svom odnosu i da se vrate tamo gde bi trebalo da se vrate? Javnost bi to volela. Voleo bih da vidim Vilijama kako grli svog brata, ali mislim da to nećemo videti jer ima previše prepreka na putu. Postoje stvari koje su se dogodile u svetu njihove majke, a za koje oni možda ne znaju. I mislim da bi to moglo popuniti neke praznine. Ako bismo ikada seli, rekao bih Vilijamu: Ovo je unutar ovih zidova i nikad neće izaći - zaključio je bivši batler.

