SAMO JEDAN ČOVEK ZNA TAJNU KOJA MOŽE DA POMIRI ZAVAĐENU BRAĆU: On može da spoji Harija i Vilijama, dovoljno je samo da im kaže OVO

Bivši batler princeze Dajane, Pol Barel, javio se nakon puno godina sa željom da njenim sinovima, Hariju i Vilijamu, otkrije princezine najdublje tajne koje mu je ona poverila.

Muškarac kog je Dajana nazivala svojom stenom prestravljen je da bi te tajne mogao da ponese u grob, nikad ne dobivši priliku da kaže sinovima pokojne princeze što zna o njihovoj majci.

Rekao je: ''Znam da nešto od toga nije lepo, ali ako napustim ovo mesto i odem negde drugde, oni to nikad neće saznati. Mislim da bi trebalo da znaju.''

foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

U intervjuu za Mirror, bivši kraljevski sluga je rekao: ''Moja bolest usmerila je moju pažnju na to da momcima kažem stvari pre nego što bude prekasno, da im kažem ono što bi stvarno trebalo da znaju. Mislim da bi mi Dajana rekla: ''Pol, ovo mora da ti bude prioritet. Moraš da odeš da vidiš moje momke.''

Prošlog meseca je otkrio da ima rak prostate i da je zbog dijagnoze strahovao da će mu ponestati vremena da im kaže istinu.

foto: Profimedia

''Proveo sam mnogo sati s Dajanom, u njenim najsrećnijim i najmračnijim vremenima. Poverila mi se i postoje mnoge stvari o kojima nikada nisam razgovarao, ali sada osećam da je pravi trenutak. Mislim da bi ono što imam da kažem moglo ponovo da spoji momke, što bi Dajana očajnički želela. Reći ću im samo istinu, to je sve. Ne tražim ništa zauzvrat.''

Prinčevi su se odvojili otkako je Hari sa suprugom Megan preselio u SAD 2020. godine.

Pol je rekao da bi želeo da pokuša da da svoj doprinos da se pomire.

foto: Profimedia

''Zar ne bi bilo divno videti momke kako rade na svom odnosu i vratiti se tamo gde bi trebalo da se vrate. Javnost bi to volela. Pozdravljao bih to. Voleo bih da vidim Vilijama kako grli svog brata, ali mislim da to nećemo videti jer ima previše prepreka na putu", rekao je.

Međutim, rekao je da mu je najveća želja da ima priliku da sedne s Vilijamom i popuni praznine tih godina koje mu nedostaju u mislima.

''Postoje stvari koje su se dogodile u svetu njihove majke, a za koje oni možda ne znaju. I mislim da bi to moglo popuniti neke praznine.''

foto: EPA

U prošlosti, Pol je sebe opisivao kao Dajaninog najboljeg prijatelja i tvrdio da je ona rekla da je on jedini čovek kom je verovala. Poverenje koje mu je ukazala navelo ga je da zaštiti njene tajne, ali sada želi da podeli ono što zna s njenim sinovima, nadajući se da će ih to zbližiti.

''Ako bismo ikada seli, rekao bih Vilijamu: 'Ovo je unutar ovih zidova i nikada neće izaći'."

U svojoj biografiji ''Spare'', Hari opisuje Pola kao ''maminog batlera''.

foto: Profimedia

''Odbacio me, ali nije razmišljao o svim onim godinama koje sam proveo s njegovom majkom, nasamo, brinući se za nju, pazeći na nju. Otpušten sam i tužan sam zbog toga.''

''Gledate Harija i Vilijama kao 11-godišnjaka i 14-godišnjaka koji hodaju iza majčinog kovčega, nacija je to videla, nacija je tome svedočila, a naša srca slomljena zbog ta dva dečaka. Taj put od tada trebalo je da bude isti put. To je ono što bi Dajana želela. Da dva dečaka ostanu jedan uz drugog do kraja života. Njena smrt je trebala zauvek da ih spoji, ali nije.''

Inače, Pol je imao dva sina, Aleksandera i Nikolasa, sa svojom suprugom Marijom Kosgrov pre nego što je otkrio da je homoseksualac i razveli su se. Godine 2017. oženio se Grejemom Kuperom, s kojim sada živi u selu Tarporli u Češiru.

(Kurir.rs)

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani