OVO JE SIN MILICE MILŠE KOJEM JE GLUMICA BILA I OTAC I MAJKA: Rodila ga dok je STUDIRALA, a o njegovom OCU nikad nije rekla NI REČ

Naša poznata glumica Milica Milša retko u javnosti govori o svom privatnom životu. Naime, zvezda serije "Zakopane tajne" koja je oduševila ulogom Lale Doder, ima sina Antonija Isakovića, kojeg je rodila na četvrtoj godini studija i odgajala ga kao samohrana majka.

foto: Nemanja Nikolić

Svome sinu Milica je bila i otac i majka sve dok nije upoznala čoveka svog života, Žarka Jokanovića, a o ocu svog deteta nikada nije htela da govori.

"Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili 'prostirka' na koju sam mogla da sručim sav teret. Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca", rekla je Milica 2017. godine u intervjuu za "Story".

Koliko je ljubav između Milice i Žarka velika, govori to da glumica za njega u medijima uvek priča u superlativu. Za nju, Žarko predstavlja ljubav za sva vremena. Njen novi životni saputnik je vrlo lako prihvatio ulogu oca njenom sinu Antoniju, kojeg i dan dan bezuslovno voli.

Supružnici trenutno rade na istom projektu "Zakopane tajne" čiji je Žarko i reditelj.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

00:58 NOVA HIT SERIJA NA KURIR TELEVIZIJI NADMAŠILA SVA OČEKIVANJA! Prvih pet epizoda serije Prsten sudbine gledaoce ostavilo bez daha 1