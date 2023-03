ISPLIVALI RAZLOZI ČUDNOG PONAŠANJA MELANIJE TRAMP: To je bila njena OSVETA Donaldu, iza zatvorenih vrata se dešavala PRAVA DRAMA

Besna bivša prva dama SAD, Melanija Tramp provela je nekoliko noći u otmenom hotelu u Vašingtonu kako bi se držala podalje od Bele kuće, i to nakon što se pročulo da je bivši predsednik i njen suprug, Donald Tramp, platio p*rno zvezdi Stormi Denijels za ćutanje o aferi za jednu noć.

To je potvrdio njemu blizak izvor za Daily Mail, a to je upravo ono čega se Donald bojao kada je pre nešto više od godinu dana dogovorio da Stormi u tajnosti bude isplaćeno 130 hiljada dolara za ćutanje.

"Tramp je bio van sebe zbog straha da će Melanija saznati detalje njegove afere, s ni manje ni više, nego p*rno zvezdom. Znao je kakve bi mogle biti posledice i učinio je sve što je mogao da to zataška", izjavio je izvor.

foto: AP Susan Walsh

A danas 76-godišnji Tramp tvrdi da će uskoro i biti uhapšen pod optužbom da je falsifikovao poslovnu evidenciju i kršenje pravila finansiranja kampanje u vezi s nadoknadom svog tadašnjeg advokata, Majkla koena od 130 hiljada dolara, baš koliko je platio 44-godišnjoj Stormi za ćutanje.

Poriče i bilo kakvu krivicu i aferu s njom, a slučaj je nazvao politički motivisanim. Plaćanje Stormi opisao je kao smetnju koju bogati ljudi ponekad plaćaju kako bi rešili problem. Ipak, bivša prva dama, Melanija, koja sada ima 52 godine, odlučila je da se odvoji od njega kada je "Wall Street Journal" izvestio o spornoj isplati još u januaru 2018. godine.

Nakon toga objavljen je i intervju sa Stormi iz 2011. godine, u kojem je progovorila o seksualnom odnosu s tada budućim predsednikom. Prema njenim tvrdnjama sastali su se 2006. godine u hotelskoj sobi u kockarnici u Lejk Tahoeu u Nevadi, nakon dobrotvornog golf turnira slavnih.

foto: EPA

"Bilo je uznemirujuće i ponižavajuće to za Melaniju, njen odnos s predsednikom Trampom postao je zategnut", rekao je izvor za Daily Mail nakon što je isplivala vest o isplati.

Melanija je tada napustila Washington D.C. i otišla za West Palm Beach na Floridi, upravo u trenutku kada je tadašnji predsednik držao govor na Svetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švajcarskoj, 18. januara 2018. godine, događaju kojem je i ona prvobitno trebalo da prisustvuje. U to vreme je brinula i za njihovog tada četveromesečnog sina Barona.

Stormi, koja je glumila u filmovima kao što su "Good Will Humping" i "Operation Desert Stormy", tada je bila završila snimanje svog "Lawlessa" i tvrdila je da može u detalje da opiše predsednikovu muškost, te je čak opisala seksualne poze u kojima su uživali tokom njihovog susreta 2006. godine.

foto: Printskrin/Instagram

"Seks nije bio ništa ludo. Nije hteo da me veže lancima za krevet ili tako nešto. Bila je to jedna poza i najgorih 90 sekundi u mom životu. Definitivno mogu savršeno da opišem njegovo smeće, ako ikada budem morala", izjavila je tada i dodala da joj je Donald jasno dao do znanja da želi ponovo da je vidi.

"Namamio me na razgovor i seks obećanjem da će mi dati ulogu u svojoj emisiji 'The Apprentice'. Nisam imala nikakva nerealna očekivanja da ću zaista biti u šouu. Pa se sad pitam da li je cela stvar bila samo j*bena laž kako bi me odveo u krevet. Čini se da mu je upalilo", izjavila je Stormi.

Direktorka komunikacija East Winga, Stefani Grišam, rekla je tada za Daily Mail da je odluka prve dame da odustane od putovanja u Davos bila temeljena na problemima s rasporedom i logistikom.

foto: Profimedia

"Melanija provodi tri do četiri dana nedeljno van Bele kuće i odsela je u hotelu u D.C.-u više puta u januaru, često na više dana. Ona takođe često putuje i do Njujorka. Retko dolazi u njegovu kancelariju u Zapadnom krilu kao što su to činile druge prve dame, a njen raspored je u najboljem slučaju nejasan. Čini se da izbegava dužnosti, osim ako za to ne postoji vrlo poseban razlog. Među osobljem se priča da ju je afera Stormi Denijels teško pogodila, da je uznemirujuća i ponižavajuća i da je njen odnos s predsednikom Trampom postao zategnut. Ako je vide s njim u javnosti, ponaša se kao robot, nasmeši se i onda odu svako svojim putem. Čini se da Melanija namerno ograničava vreme koje provodi sa suprugom, a njeno ponašanje je izazvalo čuđenje", izjavio je jedan dobro pozicionirani izvor 2018. godine.

Njihova trinaesta godišnjica braka došla je i prošla bez spominjanja bračne nevere i afere, a u predsednikovom rasporedu nije bilo predviđeno vreme za bilo kakvu proslavu. Godišnjica je usledila tokom užurbanog ciklusa vesti u kojem je predsednik tvitovao četiri puta tokom dana o poslu, ali godišnjicu nije spomenuo, baš kao ni Melanija, koja se uopšte nije oglasila o tome. Ovo je bio odmak od pređašnjih godina, a Donald joj je jedne godine kupio dijamantni prsten od 25 karata, i to kao nadogradnju njenog vereničkog prstena od 12 karata.

foto: AP

Stormi se u decembru prošle godine venčala s kolegom p*rno zvezdom, 49-godišnjim Baretom Blejdom, kog poznaje 25 godina. Upoznali su se u baru, a tek je nedavno njihovo prijateljstvo preraslo u romantičnu ljubav.

Trampov i Melanijin brak dospeo je u centar pažnje nakon izlaska knjige Majkla Volfa "Vatra i bes" 2016. godine, koja je detaljno opisala njihov bizaran privatni život. Volf je tvrdio da je njihov brak bio zbunjujući za gotovo sve oko njih i da zapravo zajedno provode relativno malo vremena.

"Mogli su proći dani da ne komuniciraju, čak i kad su oboje bili u Tramp Taueru", tvrdio je Volf.

foto: Profimedia

U knjizi je takođe navedeno da je prvi bivši par spavao u odvojenim spavaćim sobama u Beloj kući, te da je Donald prijateljima tvrdio da što je veća razlika u godinama između starijeg muškarca i mlađe žene, to ona prevaru shvata manje lično.

Donald i Melanija venčali su se u januaru 2005. godine, na venčanje su potrošili milion dolara, a u braku su dobili sina Barona.

