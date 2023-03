DETALJI TRAMPOVE VRELE AFERE SA GLUMICOM ZA ODRASLE: Preljubnica otkrila kakav je bio između čaršava, dok je Melanija čuvala bebu!

O aferi Donalda Trampa i glumice u filmovima za odrasle Stormi Danijels prvi put se pisalo 2018. godine, a supruga bivšeg predsednika SAD-a, Melanija Tramp, tada je saznala za aferu.

Besna Melanija Tramp provela je tada nekoliko noći u otmenom hotelu u Vašingtonu kako bi se držala dalje od Bele kuće. To je upravo ono čega se Donald Tramp plašio kada je 15 meseci pre toga platio Stomi 130.000 dolara, rekao je izvor blizak bivšem predsedniku.

foto: Printskrin/Instagram

- Tramp je bio izvan sebe od straha da će Melanija saznati detalje njegove diskrecije – diskretnosti sa porno zvezdom ništa manje. Znao je kakve bi mogle da budu posledice i učineo bi sve što je mogao da to zataška - dodao je izvor za Dejli mejl.

Tramp (74) tvrdi da će biti uhapšen danas pod optužbom države Njujork da je falsifikovao poslovnu evidenciju i kršenje pravila finansiranja kampanje zbog nadoknade svom tadašnjem advokatu Majku Koenu u iznosu od 130.000 dolara.

Poriče i bilo kakvu krivicu i aferu sa Danijels (44), a slučaj je nazvao politički motivisanim. Plaćanje je opisao je kao "smetnju" koju bogati ljudi ponekad plaćaju kako bi rešili problem.

Kada je "Volstrit žurnal" 2018. pisao o slučaju Danijels, Melanija Tramp nije imala dilemu, želela je da se odvoji od Bele kuće.

foto: Printscreen/ Youtube

Intervju sa Stormi Danijels obavljen je 2011. a magazin je čuvao taj razgovor sedam godina. Ona je ispričala sve o susretu sa Trampom 2006. u hotelskoj sobi u kockarnici u Nevadi nakon dobrotvornog golf turnira slavnih. Danijels je napomenula da može da opiše intimne delove Trampa.

- Seks nije bio ništa posebno. Nije želeo da me veže lancima za krevet ili tako nešto. Bila je to jedna pozicija - rekla je Stormi i dodala da je to bilo najgorih 90 sekundi u njenom životu.

- Definitivno mogu savršeno da opišem njegovo smeće, ako ikada budem morala - istakla je.

Napomenula je da je Tramp bio oduševljen njome i da joj je rekao: "Kada možemo ponovo da se vidimo?"

Podsećanja radi, Melanija i Donald Tramp venčali su se 2005. godine. U vreme velikog skandala Melanija se brinula o njenom i Tramovom četvoromesečnom sinu Baronu. Dok je Tramp bio na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, Melanija je boravila u hotelu. Ima naznaka da je su razlozi bili logističke prirode, međutim ona je i kasnije malo vremena provodila u zapadnom krilu Bele kuće.

foto: kjurir tv

- Među osobljem se priča da ju je afera "Stormi Danijels", teško pogodila, da je uznemirujuća i ponižavajuća za nju i da je njen odnos sa predsednikom Trampom "problematičan" - rekao je izvor.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

04:47 CENJENI NOVINAR BBC ANALIZIRA NOVO STANJE U SAD: Svi se raduju zbog dolaska Bajdena, osim Rusije (KURIR TELEVIZIJA)